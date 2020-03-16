محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

تحرير:التحرير ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م

محافظ القاهرة خالد عبد العال

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.

كما قرر محافظ القاهرة منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفي إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وطالب المحافظ نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة