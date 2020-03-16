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محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

تحرير:التحرير ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
محافظ القاهرة خالد عبد العال
محافظ القاهرة خالد عبد العال
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.
كما قرر محافظ القاهرة منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفي إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وطالب المحافظ نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولي

«مدبولي» يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة. فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
السيسي (3)

السيسي يستعرض مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، على رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق.
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تويوتا

«تويوتا» تعيد فتح مصانعها في الصين رغم «كورونا»

أعادت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات فتح مصانعها الأربعة في الصين، والذين كانت قد أغلقتهم منذ شهر مضى بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، وأفادت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، بأن آخر المصانع التي أعيد افتتاحها كان مصنع "تويوتا" في مدينة تشنغدو، إلا أن حجم الإنتاج في الصين لايزال يمثل نصف ما كان عليه قبل تعليق العمل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وكانت الشركة قد أعادت في وقت سابق فتح مصانعها في تيانجين وغوانزو وتشانغتشون.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

البحرين وأفغانستان تسجلان أول حالة إصابة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج و العزل في مركز "إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، مضيفة أنه "بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض"، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
كورونا

طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في الوقت الذي تتزايد فيه خطورته عالميا، قائلة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 ألفا و436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
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