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«مدبولي» يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

تحرير:التحرير ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١١ م
مدبولي
مدبولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: "خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء"، وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة. فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
السيسي (3)

السيسي يستعرض مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، على رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق.
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كورونا 5

تخصيص أرقام للإبلاغ عن مروجي شائعات «كورونا»

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
هايد-بارك-للتنمية لال مشاركتها-فى-سيتى سكيب 2019‎ (1)

رسميا.. تأجيل مؤتمر ومعرض سيتي سكيب مصر بسبب كورونا

قررت شركة إنفورما العالمية المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر تأجيله لوقت لاحق، حيث كان من المقرر أن يعقد من 18 إلى 21 مارس الجاري، وكذا مؤتمر جوائز سيتي سكيب الذي كان مقررا تنظيمه في 16 و17 مارس. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، الأربعاء، تم نشره على الصفحة الرسمية للمعرض، إن القرار جاء في أعقاب إعلان الحكومة تعليق جميع التجمعات العامة الكبرى في مصر. وأضافت الشركة: إننا نراقب الوضع بعناية، ونعمل مع جميع أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية؛ لضمان عقد سيتي سكيب مصر في أقرب وقت ممكن في عام 2020، وأن يكون أول حدث رئيسي بمجرد عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تعلن عقوبات مشددة حيال نشر أخبار كاذبة عن كورونا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد" أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
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