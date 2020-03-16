جريمة

مصرع شخص وإصابة 15 أخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م
انقلاب سيارة_أرشيفية
انقلاب سيارة_أرشيفية
لقي شخص مصرعة، بينما أصيب 15 أخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وانتداب الطب الشرعي لتصريح دفن المتوفي. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة نقل الفيوم، تحمل رقم «6547 ف ه ج»، أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة الدواويس بمدينة القصاصين.
على الفور تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة 15 شخصا، جميعهم من محافظة الفيوم، بإصابات متفرقة ما بين كسور ونزيف، ومصرع شحص يدعي «محمد أيمن سلام»، 14 عاما، مقيم بالفيوم. تم إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام لحين انتهاء الإجراءت، ونقل جميع المصابين إلى
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اطفاء-حريق

دون إصابات.. حريق بـ«ميكروباص» أعلى محور 26 يوليو

نشب حريق مساء اليوم الإثنين، داخل ميكروباص أمام أحد المولات أعلى محور 26 يوليو دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل ميكروباصأعلى المحور. على الفور انتقلت قوات الأمن، إذ تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

إصابة 24 عاملا في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

‏أصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية، إثر تصادم سيارتين نقل على طريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. البداية بتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري مامور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تحمل عمال إلى إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية، ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.
سناتر- الدروس -الخصوصية (2)

حملات أمنية لإغلاق السناتر التعليمية في الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأحد، على عددًا من السناتر بمختلف أنحاء المحافظة لإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، كلف رؤوساء وحدات المباحث بالمرور ومتابعة سناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور تم تنفيذ عدة حملات في جميع أنحاء المحافظة.
محاكمة لجين

7 أبريل.. الحكم على معاون مباحث السلام في «قتل الشاب سيف»

قررت محكمة جنح السلام ثان، برئاسة المستشار شريف رشدي، حجز محاكمة النقيب "محمد.ف"، معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان سابقا، إلى جلسة 7 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم بشأن اتهامه بقتل المجني عليه الشاب سيف مسعد، بطلق ناري، قبل نحو عامين ونصف تقريبا، أثناء ضبط أحد المتهمين من على مقهى شعبي، قبل أن يتم إطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه، خلال مشاهدته مباراة الأهلي وفريق الوداد المغربي، في بطولة دورى أبطال إفريقيا.
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اطفاء-حريق

دون إصابات.. حريق بـ«ميكروباص» أعلى محور 26 يوليو

نشب حريق مساء اليوم الإثنين، داخل ميكروباص أمام أحد المولات أعلى محور 26 يوليو دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل ميكروباصأعلى المحور. على الفور انتقلت قوات الأمن، إذ تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

إصابة 24 عاملا في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

‏أصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية، إثر تصادم سيارتين نقل على طريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. البداية بتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري مامور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تحمل عمال إلى إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية، ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.
حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
انقلاب- سيارة- نقل

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

شهد طريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 5 عمال. البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بانقلاب سيارة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف العام. ?
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