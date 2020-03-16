مصرع شخص وإصابة 15 أخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

انقلاب سيارة_أرشيفية

لقي شخص مصرعة، بينما أصيب 15 أخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وانتداب الطب الشرعي لتصريح دفن المتوفي. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة نقل الفيوم، تحمل رقم «6547 ف ه ج»، أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة الدواويس بمدينة القصاصين.

على الفور تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة 15 شخصا، جميعهم من محافظة الفيوم، بإصابات متفرقة ما بين كسور ونزيف، ومصرع شحص يدعي «محمد أيمن سلام»، 14 عاما، مقيم بالفيوم. تم إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام لحين انتهاء الإجراءت، ونقل جميع المصابين إلى

على الفور تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة 15 شخصا، جميعهم من محافظة الفيوم، بإصابات متفرقة ما بين كسور ونزيف، ومصرع شحص يدعي «محمد أيمن سلام»، 14 عاما، مقيم بالفيوم.



تم إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام لحين انتهاء الإجراءت، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.







