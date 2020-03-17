إصابة ممرضة أردنية في مستشفى البشير بـ«كورونا»

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

كورونا - صورة أرشيفية

كشف المدير العام لمستشفى البشير بالأردن الدكتور محمود زريقات، عن إصابة ممرضة في قسم «نسائية جراحة عظام سيدات» من ممرضات المستشفى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين، قائلا: إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت إيجابية، وتم وضعها فى العزل الصحي وكذلك إغلاق قسم العظام. كما تم الحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين خالطتهم الممرضة المصابة لمدة 14 يوما.

وأضاف زريقات أن الوضع الصحي للممرضة -وهي الحالة رقم 33 في الأردن- مستقر وتم عزلها بالعزل الصحي لحين شفائها التام من الإصابة، ويطبق عليها بروتوكول معاملة المريض بعزلها داخل غرفة خاصة، وتخضع للزيارات الطبية وتحت إشراف طبي متواصل. وذكر أن فريقا مخصصا للاستقصاء الوبائي توجه اليوم إلى منزل عائلتها ولكل من