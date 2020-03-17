لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

تحرير:إسراء سليمان ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

فواكه هامة

أصبح فيروس كورونا بمثابة شبح لدى العديد من الأشخاص،، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات حول العالم بشكل ملحوظ، ما دفع الدول إلى إغلاق المدراس والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى منع التجمعات، ومطالبة الجميع المكوث بالبيت لأطول فترة ممكنة، للسيطرة على المرض.. ولقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحي، يحب تناول أطعمة غنية بفيتامين C، للتعزيز من فاعلية المناعة، لذا يفضل إدراج الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال بنظامك الغذائي، وبحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".

ويعتبر فيتامين C أحد العناصر الغذائية المتطلبة، لتقوية الجهاز المناعي، والتي تساعد الجسم في تأدية وظائفه على أكمل وجه، كما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية، التي تعزز من الجهاز الهضمي، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب إدراجها بالنظام الغذائي هذه الفترة: - البرتقال يعد من الفواكه الرئيسية في الشتاء، ويحتوي