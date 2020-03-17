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لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

تحرير:إسراء سليمان ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م
فواكه هامة
فواكه هامة
أصبح فيروس كورونا بمثابة شبح لدى العديد من الأشخاص،، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات حول العالم بشكل ملحوظ، ما دفع الدول إلى إغلاق المدراس والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى منع التجمعات، ومطالبة الجميع المكوث بالبيت لأطول فترة ممكنة، للسيطرة على المرض.. ولقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحي، يحب تناول أطعمة غنية بفيتامين C، للتعزيز من فاعلية المناعة، لذا يفضل إدراج الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال بنظامك الغذائي، وبحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
ويعتبر فيتامين C أحد العناصر الغذائية المتطلبة، لتقوية الجهاز المناعي، والتي تساعد الجسم في تأدية وظائفه على أكمل وجه، كما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية، التي تعزز من الجهاز الهضمي، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب إدراجها بالنظام الغذائي هذه الفترة: - البرتقال يعد من الفواكه الرئيسية في الشتاء، ويحتوي
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التين

عضلات قوية وعلاج الأرق| عصير التين صحي وغني بالمعادن

يعتبر عصير التين من المشروبات الصحية بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتايمنات-الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم-، إضافة إلى الحديد والفسفور والصوديوم وفيتامين C، وحمض الفوليك، وبجانب القيمة الغذائية العالية، يساعد في علاج الأرق، والتخلص من الإمساك، والوقاية من حصوات المثانة، وتقليل خطورة الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة لفقدان الوزن، فيعتبر عصير التين خيار مثالي بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

بازلاء وباذنجان.. أطعمة صحية ينبغي تناولها يوميًا

توجد قائمة من الأطعمة الصحية، التي يجب وضعها في الاعتبار، تمنحك القيمة الغذائية والفيتامينات والمعادن، التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال المغذيات الدقيقة والدهون والبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى المعادن والكالسوم والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، وستجد كل هذه العناصر الغذائية الهامة في أطعمة صغيرة الحجم، منها الباذنجان غني بالمعادن، والخرشوف، غني بفيتامين C والبروتين وحمض الفوليك، والبصل الذي يعزز من صحة القلب، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
البهارات-للتخسيس

كل ما هو طبيعي صحي.. أضف التوابل لنظامك الغذائي

نحرص دائما على تناول طعام صحي، غني بالمواد الغذائية النافعة للجسم، وعند الطهي يجب وضع القليل من البهارات الهندية، لاحتوائها على المعادن والفيتامينات المتطلبة، فكل نوع من التوابل لديه مذاق خاص، وبجانب ذلك تتميز بانخفاض الدهون والسعرات الحرارية، على سبيل المثال الكركم والكزبرة والقرنقل والخردل، وغيرها من الأنواع الأخرى، فقد أثبتت العديد من الدراسات فاعليتها في علاج بعض الأمراض، والتعزيز من عملية الأيض، إضافة إلى كونها مضادا قويا للسرطان، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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