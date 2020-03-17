رياضة

فالنسيا يعلن إصابة 35% من الفريق بفيروس كورونا

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
فالنسيا
فالنسيا
أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن تعرض المزيد من أفراد في فريق الكرة سواء اللاعبون أو الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بفيروس كورونا المتفشي في إسبانيا خلال الفترة الحالية. ونشر فالنسيا بيانا رسميا عبر موقعه، أكد خلاله إصابة 35% من أعضاء الفريق الأول سواء لاعبين أو أجهزة بفيروس كورونا. وسبق لفالنسيا أن أعلن إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا أمس، الأحد، قبل أن تزداد النسبة بحسب البيان الجديد. وعلل فالنسيا الإصابة بسبب رحلته إلى إيطاليا والتي التقى خلالها مع فريق أتلانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي أن جميع الحالات لا تظهر عليها أي من أعراض فيروس كورونا، حيث يوجدون في منازلهم مع إجراء العزل الطبي عليهم. وطالب فالنسيا في ختام بيانه، بالاستفادة من هذا الاختبار الذي يتعرض له وبقاء الجماهير في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية بشكل دائم. وتشهد إسبانيا تزايدا في عدد حالات مرضى فيروس كورونا
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الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".
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نيمار‎ (1)

برشلونة يستبعد استخدام لوائح الفيفا لعودة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن البرسا حاول خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

يويفا يجتمع اليوم لحسم مصير البطولات الأوروبية

من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما لتحديد مصير كرة القدم الأوروبية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 55 اتحادًا، عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة إلى منافسات كرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية يورور 2020.
برشلونة

رسميا.. قمة برشلونة ونابولي بدون جمهور

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت قد أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكانت شرطة باريس قد قررت إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيحاول صاحب الأرض، تعويض تأخره ذهابا (1-2).
مورينيو

مورينيو يتلقى صدمة قبل مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

تلقى توتنهام الإنجليزي، ضربة موجعة قبل مواجهة لايبزيج الألماني، المقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وأعلن النادي الإنجليزي، عن إصابة ستيفن بيرجوين في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي مدة غياب المهاجم الهولندي الجديد للسبيرز، إلا أنه أكد "سيخضع لفترة طويلة من التأهيل"، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخضع للفحص الطبي اليوم، الذي أكد غيابه لفترة طويلة.
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