فالنسيا يعلن إصابة 35% من الفريق بفيروس كورونا

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن تعرض المزيد من أفراد في فريق الكرة سواء اللاعبون أو الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بفيروس كورونا المتفشي في إسبانيا خلال الفترة الحالية. ونشر فالنسيا بيانا رسميا عبر موقعه، أكد خلاله إصابة 35% من أعضاء الفريق الأول سواء لاعبين أو أجهزة بفيروس كورونا. وسبق لفالنسيا أن أعلن إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا أمس، الأحد، قبل أن تزداد النسبة بحسب البيان الجديد. وعلل فالنسيا الإصابة بسبب رحلته إلى إيطاليا والتي التقى خلالها مع فريق أتلانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي أن جميع الحالات لا تظهر عليها أي من أعراض فيروس كورونا، حيث يوجدون في منازلهم مع إجراء العزل الطبي عليهم. وطالب فالنسيا في ختام بيانه، بالاستفادة من هذا الاختبار الذي يتعرض له وبقاء الجماهير في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية بشكل دائم. وتشهد إسبانيا تزايدا في عدد حالات مرضى فيروس كورونا