رياضة

سانشو على رادار ريال مدريد في الموسم المقبل

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م
سانشو
سانشو
كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فريق ريال مدريد ينوي تكرار سيناريو سابق للتعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو، نجم فريق بروسيا دورتموند، حيث يقدم سانشو (19 عامًا) مستويات هائلة مع الفريق الألماني، على مدار الموسمين الماضي والحالي، مما جعله هدفًا لكبار الأندية في أوروبا. وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد سينتظر لنهاية الموسم المقبل من أجل التعاقد مع سانشو، بنفس السيناريو الذي تم من خلاله التعاقد مع هازارد من صفوف تشيلسي.
ويرى ريال مدريد أن السعر المحدد من قبل دورتموند، ببيع سانشو مقابل 140 مليون يورو، مرتفع للغاية، ولن يدع أي فريق في أوروبا يتقدم لحسم الصفقة في الصيف المقبل. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الريال سينتظرون حتى نهاية صيف 2021، أي قبل نهاية عقد سانشو بموسم واحد فقط، من أجل التعاقد معه بمقابل مالي محدود،
اقرأ المزيد
الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".
اقرأ المزيد من الأخبار
راموس

راموس: زيدان المدرب الأمثل لريال مدريد

أعادت هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو، وضع المدرب زين الدين زيدان في مرمى الانتقادات، لا سيما وأن السقوط جاء على يد بيب جوارديولا، إلا أن قائد الفريق سرجيو راموس خرج ليدافع عن زيزو مؤكدا أنه "المدرب الأمثل" لقيادة الميرينجي. ويعاني ريال مدريد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا حيث فاز بمباراة واحدة من آخر خمسة لقاءات، ليودع كأس ملك إسبانيا ويفقد صدارة الدوري ويقترب من مغادرة دوري الأبطال، ما فتح نيران النقد على زيدان.
راموس

راموس مستاء من التحكيم في خسارة الريال أمام ليفانتي

أعرب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، عن استياءه الشديد من القرارات التحكيمية، التي شهدتها مباراة الفريق الملكي أمام ليفانتي أمس السبت، والتي خسرها الريال بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا، والآن وصلنا للحظة الأكثر حسمًا وعلينا تغيير الصفحة، حيث بدأنا المباراة في الصدارة وخرجنا في الوصافة، وأي خطأ آخر يمكن أن يُبعدنا عن اللقب، رغم أنه خلال اللقاء حدثت العديد من الأشياء".
نيمار

كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

كرة خاصة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

تسلم اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، "كرة" تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في العشرين من فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، وبحسب بيان رسمي من الجبلاية فإن الكرة مُصنعة من شركة puma العالمية، ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة. وأكد محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر، أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الإسباني، وقد طُبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]