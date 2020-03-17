سانشو على رادار ريال مدريد في الموسم المقبل

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

سانشو

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فريق ريال مدريد ينوي تكرار سيناريو سابق للتعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو، نجم فريق بروسيا دورتموند، حيث يقدم سانشو (19 عامًا) مستويات هائلة مع الفريق الألماني، على مدار الموسمين الماضي والحالي، مما جعله هدفًا لكبار الأندية في أوروبا. وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد سينتظر لنهاية الموسم المقبل من أجل التعاقد مع سانشو، بنفس السيناريو الذي تم من خلاله التعاقد مع هازارد من صفوف تشيلسي.

ويرى ريال مدريد أن السعر المحدد من قبل دورتموند، ببيع سانشو مقابل 140 مليون يورو، مرتفع للغاية، ولن يدع أي فريق في أوروبا يتقدم لحسم الصفقة في الصيف المقبل. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الريال سينتظرون حتى نهاية صيف 2021، أي قبل نهاية عقد سانشو بموسم واحد فقط، من أجل التعاقد معه بمقابل مالي محدود،