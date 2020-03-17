يويفا يجتمع اليوم لحسم مصير البطولات الأوروبية

تحرير:محمد جمال ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م

يويفا

من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما لتحديد مصير كرة القدم الأوروبية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 55 اتحادًا، عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة إلى منافسات كرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية يورور 2020.

وكان من المفترض أن تقام نهائيات بطولة يورو 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 دولة بأوروبا، وستُفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما بملعب "الأوليمبكو". كما من المقرر أن يتم حسم كيفية استئناف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق، تأجيل مباريات الإياب