رياضة

برشلونة يستبعد استخدام لوائح الفيفا لعودة نيمار

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٥ م
نيمار
نيمار
أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن البرسا حاول خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.
ويمنح الفيفا اللاعب الذي يتجاوز عمره 28 عامًا، ومرت 3 مواسم على عقده مع ناديه دون تجديد، القدرة على فسخ تعاقده والانتقال إلى أي نادٍ آخر، مقابل دفع تعويض مادي يحدد الاتحاد الدولي، بناء على راتبه وقيمة ضمه. ومن وجهة نظر إدارة فريق برشلونة، فإن اتباع هذا الأسلوب يعد محفوفًا بالمخاطر، فنيمار سينضم للفريق
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الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".
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الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

يويفا يجتمع اليوم لحسم مصير البطولات الأوروبية

من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما لتحديد مصير كرة القدم الأوروبية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 55 اتحادًا، عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة إلى منافسات كرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية يورور 2020.
فالنسيا‎

فالنسيا يعلن إصابة 35% من الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن تعرض المزيد من أفراد في فريق الكرة سواء اللاعبون أو الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بفيروس كورونا المتفشي في إسبانيا خلال الفترة الحالية. ونشر فالنسيا بيانا رسميا عبر موقعه، أكد خلاله إصابة 35% من أعضاء الفريق الأول سواء لاعبين أو أجهزة بفيروس كورونا. وسبق لفالنسيا أن أعلن إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا أمس، الأحد، قبل أن تزداد النسبة بحسب البيان الجديد. وعلل فالنسيا الإصابة بسبب رحلته إلى إيطاليا والتي التقى خلالها مع فريق أتلانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
نيمار

نيمار يتسلح بالفيفا للعودة إلى برشلونة

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، برغبته في العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها، وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا. وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.
نيمار

كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
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