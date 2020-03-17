برشلونة يستبعد استخدام لوائح الفيفا لعودة نيمار

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٥ م

نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن البرسا حاول خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.

ويمنح الفيفا اللاعب الذي يتجاوز عمره 28 عامًا، ومرت 3 مواسم على عقده مع ناديه دون تجديد، القدرة على فسخ تعاقده والانتقال إلى أي نادٍ آخر، مقابل دفع تعويض مادي يحدد الاتحاد الدولي، بناء على راتبه وقيمة ضمه. ومن وجهة نظر إدارة فريق برشلونة، فإن اتباع هذا الأسلوب يعد محفوفًا بالمخاطر، فنيمار سينضم للفريق