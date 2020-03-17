شوبير يكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي وبادجي

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الأهلي والسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، حيث قال أحمد شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "شرارة الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان أو بادجي الكرة لبعضهما في التقسيمة، ودخلا في مشادة كلامية عنيفة ولكن دون اعتداء أي منهما على الآخر، وتدخل حارس المرمى شريف إكرامي وتمكن من تهدئة رمضان صبحي، وأجبره على التصالح مع أليو بادجي، كما تدخل فايلر المدير الفني للفريق وطلب من الثنائي إنهاء الأزمة".

وتابع شوبير: "السبب الرئيسي وراء الأزمة هو حالة الحماس الشديدة التي تسيطر على الثنائي، فرمضان صبحي عائد من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر ويسابق الزمن للعودة للملاعب، ونفس الأمر ينطبق على أليو بادجي الذي يسعى لإثبات نفسه في التدريبات من أجل المشاركة بشكل أساسي". وتحدث شوبير عن مصير بطولة



وتابع شوبير: "السبب الرئيسي وراء الأزمة هو حالة الحماس الشديدة التي تسيطر على الثنائي، فرمضان صبحي عائد من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر ويسابق الزمن للعودة للملاعب، ونفس الأمر ينطبق على أليو بادجي الذي يسعى لإثبات نفسه في التدريبات من أجل المشاركة بشكل أساسي".



وتحدث شوبير عن مصير بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا اليوم، لوضع أكثر من خطة لاستئناف المسابقة التي توقفت للحد من انتشار فيروس كورونا"، بينما توقع حارس الأهلي الأسبق مصير الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "سيقام من مباراة واحدة في أرض محايدة".