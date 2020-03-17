رياضة

شوبير يكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي وبادجي

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الأهلي والسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، حيث قال أحمد شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "شرارة الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان أو بادجي الكرة لبعضهما في التقسيمة، ودخلا في مشادة كلامية عنيفة ولكن دون اعتداء أي منهما على الآخر، وتدخل حارس المرمى شريف إكرامي وتمكن من تهدئة رمضان صبحي، وأجبره على التصالح مع أليو بادجي، كما تدخل فايلر المدير الفني للفريق وطلب من الثنائي إنهاء الأزمة".
وتابع شوبير: "السبب الرئيسي وراء الأزمة هو حالة الحماس الشديدة التي تسيطر على الثنائي، فرمضان صبحي عائد من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر ويسابق الزمن للعودة للملاعب، ونفس الأمر ينطبق على أليو بادجي الذي يسعى لإثبات نفسه في التدريبات من أجل المشاركة بشكل أساسي". وتحدث شوبير عن مصير بطولة
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الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".
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كارتيرون

أيمن منصور: الدوري فرصة ذهبية لكارتيرون

حرص أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، على توجيه بعض النصائح إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال أيمن في تصريحات لقناة الزمالك: "مباريات الدوري المصري فرصة ذهبية لتجهيز الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الرجاء البيضاوي فريق كبير ومحترم ويمتلك بعض العناصر المميزة، يجب أن يستعد الزمالك للمواجهة بشكل جيد، ويجب منح الفرصة للبدلاء تحسبًا لغياب أي عنصر من الأساسيين".
الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
الزمالك- والترجي (6)

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
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