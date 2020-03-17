الزرفي من الفرار من أبو غريب لقيادة الحكومة العراقية

عرف عادل الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية بدفاعه عن استقلال العراق من التبعية للخارج وإلغاء الفوارق الطائفية التي يقول إنها لا تحدد أساس الوطنية

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

بعد أكثر من شهرين على استقالة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الشارع، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، في الوقت الذي يتمسك الحراك بمطالبه، وعلى رأسه تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء تكليف الزرفي بعد اجتماع عقد في قصر السلام حيث مقر إقامة الرئيس العراقي بحضور برهم صالح والمرشح عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، حيث تنتهي اليوم المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية.

من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية؟ كواليس التكليف تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كشف عن تفاصيل ليلة "تكليف" القيادي في ائتلاف النصر عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وبحسب التسريبات، كان من المقرر أن يكلف الرئيس العراقي مساء أمس، عدنان

كواليس التكليف

من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية؟

تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كشف عن تفاصيل ليلة "تكليف" القيادي في ائتلاف النصر عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبحسب التسريبات، كان من المقرر أن يكلف الرئيس العراقي مساء أمس، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، إلا أن اعتراض قوى شيعية أرجأ الأمر.



وقال القيادي في التحالف النائب رياض المسعودي، إن "هناك جهات سياسية شيعية اعترضت على عملية تكليف عدنان الزرفي، منها دولة القانون ومنظمة بدر وكتلة (صادقون)، وهذه الخلافات هي سبب عدم تكليف الزرفي رسميا ليلة امس".

وأوضح المسعودي أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، سوف يتأنى بعملية تكليف رئيس الوزراء، إلى حين وجود اتفاق وإجماع سياسي شيعي على شخصية الرئيس الجديد، حتى لا يكون مصيره كمصير محمد توفيق علاوي، والمكلف ربما يكون عدنان الزرفي، وربما يكون غيره، وهذا الأمر سيحسم من خلال الاجتماعات والحوارات"، وهو ما تم صباح اليوم بإعلان تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة.

وتنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكرد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية، وسط رفض الشارع العراقي له.

الزرفي في سطور

والزرفي هو نائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، وهو المحافظ الأسبق لمحافظة النجف.



ولد في النجف يناير 1966، من أبوين عراقيين من أبناء النجف أيضا.

وتكوينه الأكاديمي كان في مجمله دينيا، في جامعة الكوفة، حيث حصل على درجة "البكالوريوس" و"الماجستير" والدكتوراه، في تخصص الفقه الإسلامي.

وبدأ ماضيه السياسي، بالعمل النظامي داخل حزب "الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية"، الذي انضم إليه عام 1983، لخوض مرحلة لاحقة ما بين 1988 و1991، كمعتقل بالسجن المؤبد في سجن "أبو غريب".

لكن هذه العقوبة لم يكملها، حيث كان من الفارين من "أبو غريب"، في فبراير 1991، إثر فوضى نجمت عن "انتفاضة شعبية" بالنجف، وكان أبرز المشاركين فيها، وأصيب فيها بجروح لثلاث مرات.

وبحكم المتابعات الأمنية عقب مشاركته في الانتفاضة، هاجر الزرفي إلى واشنطن، في الفترة ما بين عام 1994 و2003، ويفترض أنه حصل على الجنسية الأمريكية فيها.

وفي عام 2004، عاد إلى العراق، وأسس "حركة الوفاء العراقية"، كواجهة سياسية ساعية للمشاركة في الحياة السياسية، عقب سقوط نظام صدام حسين.

وكان أول المناصب التي اعتلاها، خلال عام 2004، نيل عضوية فريق هيئة الإعمار العراقي، ليعقب ذلك تعيينه كمحافظ للنجف في العام 2005.



ومنذ عام 2006، بدأ في تقلد مناصب أمنية واستشارية في وزارة الداخلية العراقية، حيث شغل ما بين 2006 و2009، منصب وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية.

وفي 2009، عاد لمنصبه السابق كمحافظ للنجف، واستمر فيه حتى العام 2015.

وعن مواقفه السياسية، عرف عادل الزرفي، بدفاعه على استقلال العراق من التبعية للخارج وإلغاء الفوارق الطائفية، التي يقول إنها "لا تحدد أساس الوطنية".

ويقول الزرفي عن نفسه، إنه "وطني ديمقراطي يؤمن باستقلال العراق من كل التبعيات الأجنبية ويدعو إلى عراق موحد تلغى فيه الفوارق المذهبية والقومية ويقوم على أساس المواطنة، يؤمن بتطوير الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطن الاقتصادية، كما يؤمن بأن العراق بلد عربي إسلامي يلعب دورا مهما في استقرار وبناء المنطقة العربية والإسلامية".