سامح شكري في جولة إفريقية بشأن سد النهضة

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

غادر مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، على متن طائرة خاصة فى مستهل جولة إفريقية، تشمل جنوب إفريقيا، تنزانيا، رواندا، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، النيجر. ويقوم شكرى خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قادة تلك الدول الإفريقية الشقيقة.

وكان وفد من الخارجية المصرية برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، قد زار كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم

وكان وفد من الخارجية المصرية برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، قد زار كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من السيسي إلى قادة البلدان الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة.



