البنوك تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

البنوك

أصدر شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، تعليمات لمديري الفروع والعاملين في البنك لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال البنك في بيان له اليوم، الثلاثاء، إنه تم إرسال بريد إلكتروني لكل مسؤولي الفروع يتضمن تعليمات صارمة بضرورة سرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص على عدم وجود أي تكدس داخل الفروع. كما شملت التعليمات التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وزيادة حد السحب اليومي على كروت الصراف الآلي وكذا عدد مرات السحب.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع وتوفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين. وقال البنك إن التعليمات ركزت على تعقيم جميع الأراضي ومقابض أبواب المكاتب وتعقيم ماكينات الصراف الآلي يوميا للتقليل من احتمالات العدوى وعدم السماح بطلب وجبات من خارج الفرع. وأضاف البنك أنه