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البنوك تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م
البنوك
البنوك
أصدر شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، تعليمات لمديري الفروع والعاملين في البنك لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال البنك في بيان له اليوم، الثلاثاء، إنه تم إرسال بريد إلكتروني لكل مسؤولي الفروع يتضمن تعليمات صارمة بضرورة سرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص على عدم وجود أي تكدس داخل الفروع. كما شملت التعليمات التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وزيادة حد السحب اليومي على كروت الصراف الآلي وكذا عدد مرات السحب.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع وتوفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين. وقال البنك إن التعليمات ركزت على تعقيم جميع الأراضي ومقابض أبواب المكاتب وتعقيم ماكينات الصراف الآلي يوميا للتقليل من احتمالات العدوى وعدم السماح بطلب وجبات من خارج الفرع.  وأضاف البنك أنه
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بورصة

البورصة تواصل النزيف وتفقد 15 مليار جنيه من رأس المال

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 15.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 512.470 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأسواق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.41 % إلى مستوى 9201 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 5.7 % إلى مستوى 894 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 207 مليون ورقة مالية بقيمة 7.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20 عملية لعدد 195 شركة، وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركات، ولم تتغير مستويات 33 شركة
المهندس عادل حامد

الإنترنت المجاني وصل.. المصرية للاتصالات ترفع سعة الباقات

رفعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها 20%، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت المصرية للاتصالات في بيان لها اليوم، إنها بذلك أصبحت أول شركة في قطاع الاتصالات تنفذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها أمس الأول الأحد بين الوزارة وشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، وذلك بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكافة شرائح المستخدمين.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 15 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1473 دولارا. وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 680 جنيهًا. عيار 24: 777 جنيهًا. عيار 18: 583 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5440 جنيهًا.
وزارة-المالية

الضرائب تطالب الأشخاص بسرعة تقديم الإقرار الإلكتروني

طالبت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، كافة الممولين باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي حرصا على سلامتهم، ومنعا للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب في بيان له اليوم، الثلاثاء، إن المصلحة تطالب الشخص الطبيعي الذي يقدم إقراره الضريبي من خلال التوجه للمأمورية التابع لها، بتقديم إقراره إلكترونيا أسوة بالاشخاص الاعتبارية، والتي يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزاميا لهم اعتبارا من أول يناير الماضي.
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سبائك-ذهب (4)

164 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية فبراير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.588 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 164 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.510 مليارات دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 53 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

فتح باب التحويلات لأراضي ووحدات «بيت الوطن»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريح له، اليوم الإثنين، عن فتح باب الحجز، وبدء استقبال تحويلات الراغبين فى حجز الأراضى والوحدات، بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة (الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات).
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.56 جنيه، ونحو 15.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء.
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