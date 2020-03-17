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مصطفى عبد الواحد مستشارًا لوزير الاتصالات

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندس مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون حوكمة الاتصالات. وكان المهندس مصطفى عبد الواحد يتولى مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015 حتى مارس 2020، حيث ساهم خلال تلك الفترة في وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، وانجاز العديد من الأعمال التى دفعت الى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومواكبة التطورات السريعة لهذه الصناعة في العالم.

ومنذ أيام أعلنت وزير الاتصالات وزارة الاتصالات تعيين المهندس حسام الجمل رئيسًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلفًا للمهندس مصطفى عبد الواحد.

بورصة

البورصة تواصل النزيف وتفقد 15 مليار جنيه من رأس المال

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 15.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 512.470 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأسواق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.41 % إلى مستوى 9201 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 5.7 % إلى مستوى 894 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 207 مليون ورقة مالية بقيمة 7.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20 عملية لعدد 195 شركة، وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركات، ولم تتغير مستويات 33 شركة
المهندس عادل حامد

الإنترنت المجاني وصل.. المصرية للاتصالات ترفع سعة الباقات

رفعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها 20%، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت المصرية للاتصالات في بيان لها اليوم، إنها بذلك أصبحت أول شركة في قطاع الاتصالات تنفذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها أمس الأول الأحد بين الوزارة وشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، وذلك بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكافة شرائح المستخدمين.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 15 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1473 دولارا. وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 680 جنيهًا. عيار 24: 777 جنيهًا. عيار 18: 583 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5440 جنيهًا.
وزارة-المالية

الضرائب تطالب الأشخاص بسرعة تقديم الإقرار الإلكتروني

طالبت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، كافة الممولين باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي حرصا على سلامتهم، ومنعا للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب في بيان له اليوم، الثلاثاء، إن المصلحة تطالب الشخص الطبيعي الذي يقدم إقراره الضريبي من خلال التوجه للمأمورية التابع لها، بتقديم إقراره إلكترونيا أسوة بالاشخاص الاعتبارية، والتي يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزاميا لهم اعتبارا من أول يناير الماضي.
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