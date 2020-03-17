كورونا: حجر صحي بفرنسا وإصابة موظفين بالصحة العالمية

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

كورونا - صورة أرشيفية

بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الحجر الشامل في أنحاء البلاد كافة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسجلت فرنسا حتى الآن 6 آلاف و622 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 148 شخصا من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس. ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية.

وقال ماكرون، في خطاب حول انتشار الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لـ15 يوما.وفي ذات السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين: "إن الموظفين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما أعراض المرض في المنزل،