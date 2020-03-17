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كورونا: حجر صحي بفرنسا وإصابة موظفين بالصحة العالمية

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الحجر الشامل في أنحاء البلاد كافة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسجلت فرنسا حتى الآن 6 آلاف و622 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 148 شخصا من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس. ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية.
وقال ماكرون، في خطاب حول انتشار الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لـ15 يوما.وفي ذات السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين: "إن الموظفين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما أعراض المرض في المنزل،
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فيروس- كورونا (13)

2503 حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
احتجاجات إيران

إصابة 31 شخصا إثر إطلاق مفرقعات نارية في إيران

أعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيراني مجتبى خالدي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 31 شخصا، إثر إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بـ«أربعاء سوري»، وهي آخر ليلة أربعاء من العام الفارسي، لافتا إلى أن 7 من المصابين، تعرضوا لجروح بالغة في أطرافهم، بينما أصيب 3 آخرون في عيونهم. كان قائد قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي شدد على أن عناصر الشرطة على أهبة الاستعداد للحد من الاحتفالات والتجمعات مساء اليوم في العاصمة الإيرانية وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
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فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
فيروس-كورونا (2)

ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
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