الضرائب تطالب الأشخاص بسرعة تقديم الإقرار الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م

وزارة المالية

طالبت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، كافة الممولين باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي حرصا على سلامتهم، ومنعا للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب في بيان له اليوم، الثلاثاء، إن المصلحة تطالب الشخص الطبيعي الذي يقدم إقراره الضريبي من خلال التوجه للمأمورية التابع لها، بتقديم إقراره إلكترونيا أسوة بالاشخاص الاعتبارية، والتي يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزاميا لهم اعتبارا من أول يناير الماضي.

وأضاف عبد القادر أن هذه المطالبات من المصلحة للممولين تأتي حرصا على سلامتهم، وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، وخاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2020.وذكر أنه ذلك يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وتمر بها مصر أيضا، وتماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها

وأضاف عبد القادر أن هذه المطالبات من المصلحة للممولين تأتي حرصا على سلامتهم، وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، وخاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2020.



وذكر أنه ذلك يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وتمر بها مصر أيضا، وتماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في جميع إجراءاتها وحرصا من المصلحة على حماية الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية وتأمين سلامتهم وتوفير كافة الطرق للوقاية.



وأشار عبد القادر إلى تفعيل المصلحة خاصية سداد الضريبة بالبطاقات الذكية إلكترونيا مما يسهل على الممولين استكمال كافة خطوات تقديم إقرارتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة "أون لاين" دون الحاجة للتوجه للمأمورية أو للبنك.









