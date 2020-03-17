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الضرائب تطالب الأشخاص بسرعة تقديم الإقرار الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م
وزارة المالية
وزارة المالية
طالبت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، كافة الممولين باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي حرصا على سلامتهم، ومنعا للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب في بيان له اليوم، الثلاثاء، إن المصلحة تطالب الشخص الطبيعي الذي يقدم إقراره الضريبي من خلال التوجه للمأمورية التابع لها، بتقديم إقراره إلكترونيا أسوة بالاشخاص الاعتبارية، والتي يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزاميا لهم اعتبارا من أول يناير الماضي.
وأضاف عبد القادر أن هذه المطالبات من المصلحة للممولين تأتي حرصا على سلامتهم، وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، وخاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2020.وذكر أنه ذلك يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وتمر بها مصر أيضا، وتماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها
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بورصة

البورصة تواصل النزيف وتفقد 15 مليار جنيه من رأس المال

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 15.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 512.470 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأسواق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.41 % إلى مستوى 9201 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 5.7 % إلى مستوى 894 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 207 مليون ورقة مالية بقيمة 7.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20 عملية لعدد 195 شركة، وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركات، ولم تتغير مستويات 33 شركة
المهندس عادل حامد

الإنترنت المجاني وصل.. المصرية للاتصالات ترفع سعة الباقات

رفعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها 20%، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت المصرية للاتصالات في بيان لها اليوم، إنها بذلك أصبحت أول شركة في قطاع الاتصالات تنفذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها أمس الأول الأحد بين الوزارة وشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، وذلك بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكافة شرائح المستخدمين.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 15 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1473 دولارا. وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 680 جنيهًا. عيار 24: 777 جنيهًا. عيار 18: 583 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5440 جنيهًا.
تعيين حسام الجمل

مصطفى عبد الواحد مستشارًا لوزير الاتصالات

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندس مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون حوكمة الاتصالات. وكان المهندس مصطفى عبد الواحد يتولى مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015 حتى مارس 2020، حيث ساهم خلال تلك الفترة في وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، وانجاز العديد من الأعمال التى دفعت الى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومواكبة التطورات السريعة لهذه الصناعة في العالم.
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وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: نسعى لزيادة الضرائب دون رفع الشرائح

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، كما أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، مضيفا: "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مرضية"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
سجائر (1)

66 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من رفع أسعار السجائر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. ووفقا للتعديلات فإن الزيادة في قيمة الضريبة 50 قرش ترفع تكلفة العلبة واحده جنيه، بينما الزيادة واحد جنية في الضريبة تزيد سعر العبوة 2 جنيه. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ارتفعت اسعار السجائر بواقع 9 مرات.
وزارة-المالية

الضرائب: إتاحة التحصيل الإلكتروني بدءا من 6 مارس

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح عبدالقادر، أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
فلوس

تفاصيل إطلاق أول قناة لمصلحة الضرائب على «يوتيوب»

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب، وهي تعد قناة متخصصة في نشر كل ما يفيد المجتمع الضريبي المصري بما يساهم في زيادة الوعي الضريبي من خلال فيديوهات مبسطة عن كافة الإجراءات الضريبية ونشر إعلانات التوعية وغيرها. ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة، تناسب كل الشرائح المستهدفة، لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين.
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