جامعة قناة السويس تلغي امتحانات منتصف العام

تحرير:محمد مصباح ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن منح الموظفات الحوامل واللاتي ترعين طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مشيدة بالتزام الجامعة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي هدفها حماية العاملين بها والمترددين عليها من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن يستثني من هذا القرار العاملين بالأماكن الحيوية داخل الجامعة، مع إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لعرض إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020. ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جاري العمل على تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي لتطبيق منظومة التعليم عن بعد، حيث أعد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، المقررات





جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لعرض إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جاري العمل على تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي لتطبيق منظومة التعليم عن بعد، حيث أعد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، المقررات الدراسية النظرية في شكل power point، وفيديوهات، وتم رفعها على "Google Drive"، مع إمكانية أن يحمل الطلاب المحاضرات، وفي حالة ضعف شبكة الإنترنت يمكن للطلاب التواصل مع الجامعة والحصول على CD أو فلاشة عليها المقررات، بالإضافة إلى وجود عملية تقييم للطلاب كل محاضرة، كما تم إعداد جداول بديلة بعد فترة سريان القرار وفي حالة استئناف الدراسة وذلك لتقليل الكثافة الطلابية داخل المدرجات.



