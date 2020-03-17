حظر التجمعات في المنيا لمواجهة «كورونا»

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

كورونا - صورة أرشيفية

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات، سواء داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع، على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك يأتي وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد القاضي، في تصريح له، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة الفيروس، مناشدا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات

وشدد القاضي، في تصريح له، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة الفيروس، مناشدا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.



وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات، في وقت سابق، تضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ تم تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، ومنع تدخين الشيشة منعا باتا داخل كافة المقاهي، والكافيهات.





