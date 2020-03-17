إغلاق 178 مركز تعليمي ودار حضانة بالمنيا
تحرير:محمد الزهراوي
١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٦ م
كورونا - صورة أرشيفية
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، أغلقت 62 مركزا للدروس منها 42 مركزا تعليميا و20 دار حضانة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إغلاقه 178 مركزا تعليميا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.
وناشد القاضي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت سابق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة الفيروس،
وناشد القاضي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.
وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت سابق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة الفيروس، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات.