إغلاق 178 مركز تعليمي ودار حضانة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، أغلقت 62 مركزا للدروس منها 42 مركزا تعليميا و20 دار حضانة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إغلاقه 178 مركزا تعليميا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.

وناشد القاضي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت سابق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة الفيروس،