تعرف على تفاصيل مقتل طالبة بمسكنها في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

جثة - صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل العثور على جثة طالبة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بمفردها، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين إنها بدافع السرقة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من سيدة بالعثور على جثة ابنتها "طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب خاصين بابنتها، تلفاز، بوتاجاز، إسطوانة غاز).

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص -أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجني عليها- وله معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم ثان الرمل.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا