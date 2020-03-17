إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

وأشار علي إلى أن السائق أو المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض، لافتا إلى أنه تم توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات