إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»
١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م
كورونا - صورة أرشيفية
صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
وأشار علي إلى أن السائق أو المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض، لافتا إلى أنه تم توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات
وأشار علي إلى أن السائق أو المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض، لافتا إلى أنه تم توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات وكذا في المحطات النهائية فور وصول الأتوبيس ونزول الركاب ولن يتم صعود الركاب للأتوبيس إلا بعد تعقيمه.
من ناحية أخرى، قررت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، غلق حدائق الحيوان اعتبار من غد الأربعاء ولمدة 15 يوما، موضحة أن هذا إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات في الأماكن العامة والحدائق.