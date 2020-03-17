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إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
وأشار علي إلى أن السائق أو المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض، لافتا إلى أنه تم توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات
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التحرير

تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
الإياتا

كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

حذر ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، من أن اتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع المحلي والعالمي يزيد حجم الضغوطات المالية والتشغيلية التي تتعرض لها شركات الطيران، لا سيما أن هناك نحو 2.7 مليون شخص يعمل فيها؛ مما يستدعي الحاجة إلى توفير الدعم لهذا القطاع أيضًا.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة .
القوا المسلحة

الحرب الكيميائية تعقم منشآت جامعتي الأزهر وعين شمس

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
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السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
كورونا 5

تخصيص أرقام للإبلاغ عن مروجي شائعات «كورونا»

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
فيروس- كورونا (17)

لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
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