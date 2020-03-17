الإنترنت المجاني وصل.. المصرية للاتصالات ترفع سعة الباقات

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٧ م

المهندس عادل حامد

رفعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها 20%، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت المصرية للاتصالات في بيان لها اليوم، إنها بذلك أصبحت أول شركة في قطاع الاتصالات تنفذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها أمس الأول الأحد بين الوزارة وشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، وذلك بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكافة شرائح المستخدمين.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن "الشركة حرصت على التنفيذ الفوري لزيادة باقات الإنترنت المقدمة للعملاء بنسبة 20% حتى يتسنى لأبنائنا الطلاب متابعة دروسهم عبر منظومة التعلم عن بعد دون تحميلهم أعباء إضافية".وأضاف حامد أن تنفيذ المبادرة بدأ اليوم، وأن العملاء سوف يتلقون