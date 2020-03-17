محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

تحرير:محمد مصباح ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م

شيشة - صورة أرشيفية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.

كما أصدر اللواء بشارة، القرار رقم 143 لسنة 2020 بتكليف مديريتي الصحة والتموين وشرطة مباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة، لمراقبة وضبط الأسعار والتصدى بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار