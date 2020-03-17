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محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

تحرير:محمد مصباح ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م
شيشة - صورة أرشيفية
شيشة - صورة أرشيفية
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
كما أصدر اللواء بشارة، القرار رقم 143 لسنة 2020 بتكليف مديريتي الصحة والتموين وشرطة مباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة، لمراقبة وضبط الأسعار والتصدى بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار
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التحرير

تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
الإياتا

كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

حذر ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، من أن اتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع المحلي والعالمي يزيد حجم الضغوطات المالية والتشغيلية التي تتعرض لها شركات الطيران، لا سيما أن هناك نحو 2.7 مليون شخص يعمل فيها؛ مما يستدعي الحاجة إلى توفير الدعم لهذا القطاع أيضًا.
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«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة .
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الحرب الكيميائية تعقم منشآت جامعتي الأزهر وعين شمس

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.
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كورونا 7

إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

محافظ القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه على المقاهي التي تقدم «شيشة»

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موجهًا نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
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السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
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