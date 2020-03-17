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نائب يطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء

تحرير:أحمد جاد ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
وصف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالب نقابة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى للأطباء بالهامة للغاية، حيث اعتبر أن القيمة الحالية لبدل العدوى متدنية للغاية ولا تتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء الذين يواجهون الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يصبح الأطباء هم الفئة الأولى المعرضة للإصابة، قائلا: "أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أن المتاعب التى يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته وأعتقد أن هذه فرصة لإعادة فتح قضية قيمة بدل العدوى للأطباء التى لم تحسم رغم انه سبق تناولها أكثر من مرة".
وأشار أبو العلا، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن القيمة الحالية التي تتراوح بين 19 إلى 30 جنيها ولم تطرأ عليها أي زيادة منذ نحو 25 عاما، لافتا إلى أن هناك فرصة لرفع قيمة بدل العدوى في الموازنة العامة الجديدة بحيث يصبح مناسبا مع طبيعة المهنة، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ونقابة الأطباء
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تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
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كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

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الحرب الكيميائية تعقم منشآت جامعتي الأزهر وعين شمس

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.
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فيروس- كورونا (12)

نائب يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن كورونا

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مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع انتشار كورونا

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طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

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إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
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