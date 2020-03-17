نائب يطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء

تحرير:أحمد جاد ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

كورونا - صورة أرشيفية

وصف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالب نقابة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى للأطباء بالهامة للغاية، حيث اعتبر أن القيمة الحالية لبدل العدوى متدنية للغاية ولا تتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء الذين يواجهون الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يصبح الأطباء هم الفئة الأولى المعرضة للإصابة، قائلا: "أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أن المتاعب التى يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته وأعتقد أن هذه فرصة لإعادة فتح قضية قيمة بدل العدوى للأطباء التى لم تحسم رغم انه سبق تناولها أكثر من مرة".

وأشار أبو العلا، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن القيمة الحالية التي تتراوح بين 19 إلى 30 جنيها ولم تطرأ عليها أي زيادة منذ نحو 25 عاما، لافتا إلى أن هناك فرصة لرفع قيمة بدل العدوى في الموازنة العامة الجديدة بحيث يصبح مناسبا مع طبيعة المهنة، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ونقابة الأطباء