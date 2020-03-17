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تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم قبل 19 مارس

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة ووزارتي الهجرة والطيران المدني، تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بدون أي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس الجاري، ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عقب تلقي استفسارات من المواطنين بالخارج، إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع عن كثب أحوال المصريين بالخارج، وتنسق مع كافة الدول التي اتخذت قرارات بتعطيل حركة الطيران منها وإليها، للعمل على توفير رحلات للراغبين في العودة لمصر خلال تلك الفترة، وفقا للإجراءات الاحترازية
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تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

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كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

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مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

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