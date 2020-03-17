البورصة تواصل النزيف وتفقد 15 مليار جنيه من رأس المال

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥١ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 15.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 512.470 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأسواق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.41 % إلى مستوى 9201 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 5.7 % إلى مستوى 894 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 207 مليون ورقة مالية بقيمة 7.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20 عملية لعدد 195 شركة، وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركات، ولم تتغير مستويات 33 شركة