500 جنيه.. القوى العاملة تصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٠ م

وزير القوى العاملة محمد سعفان

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وأوضحت الوزراة في بيان، إن المنحة تأتي للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

ووافق الوزير، أيضا على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".وأكد