إصابة 31 شخصا إثر إطلاق مفرقعات نارية في إيران

تحرير:وكالات ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م

أعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيراني مجتبى خالدي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 31 شخصا، إثر إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بـ«أربعاء سوري»، وهي آخر ليلة أربعاء من العام الفارسي، لافتا إلى أن 7 من المصابين، تعرضوا لجروح بالغة في أطرافهم، بينما أصيب 3 آخرون في عيونهم. كان قائد قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي شدد على أن عناصر الشرطة على أهبة الاستعداد للحد من الاحتفالات والتجمعات مساء اليوم في العاصمة الإيرانية وفقا لروسيا اليوم.

ويحتفل الإيرانيون اليوم، بتقليد سنوي يسمى بـ«أربعاء سوري»، والذي يصادف في الأسبوع الأخير من السنة الفارسية، حيث يشعل المحتفلون النيران في الشوارع والأزقة ويتجمعون حولها ويطلقون المفرقعات والألعاب النارية، ما يؤدي سنويا إلى مقتل وجرح العشرات.ووصفت هيئة الطوارئ الإيرانية في طهران الاحتفالات لهذا العام