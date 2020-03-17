تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".

وتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قراره، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الذي اعلن رسميًا تأجيل بطولة كوبا أمريكا، المقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا، إلى عام 2021 بدلًا من العام الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا.وأكد الاتحاد، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن القرار اتخذ بموافقة رئيس الاتحاد أليخاندرو