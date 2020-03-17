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السيسي يوجه بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠١ م
السيسي_أرشيفية
السيسي_أرشيفية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض نتائج إدارة الحكومة لتداعيات موجة الطقس السيئ من سيول وأمطار غزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا، قبل وأثناء وبعد الأزمة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة والتحديات التي واجهت عدد من القطاعات في هذا الإطار، كالإسكان والكهرباء والصرف والطرق.
ووجه السيد الرئيس باستخلاص الدروس المستفادة، وعلاج أي مشاكل قد تكون ظهرت جراء تلك الظروف غير المسبوقة، وكذا تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها، مشددا سيادته في هذا الصدد على الإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن تلك الظروف الجوية. كما وجه الرئيس بالحصر
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التحرير

تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
الإياتا

كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

حذر ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، من أن اتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع المحلي والعالمي يزيد حجم الضغوطات المالية والتشغيلية التي تتعرض لها شركات الطيران، لا سيما أن هناك نحو 2.7 مليون شخص يعمل فيها؛ مما يستدعي الحاجة إلى توفير الدعم لهذا القطاع أيضًا.
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«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة .
القوا المسلحة

الحرب الكيميائية تعقم منشآت جامعتي الأزهر وعين شمس

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بتطوير قدرات هيئة قناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إذ صرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول استعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام 2023، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لعملية التطوير والتحديث الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها. وجه في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطني باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، وذلك من خلال قيام الهيئة بتنمية رأسمالها، وتنويع ومضاعفة إيراداتها، وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء.
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السيسي يستقبل حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد بقصر الاتحادية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو.
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رسالة من السيسي لخادم الحرمين يسلمها شكري لنظيره السعودي

سلم وزير الخارجية سامح شكري، خلال مباحثاته اليوم الإثنين، بالرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، خلال زيارته ??للمملكة العربية السعودية??، "الوزير ??شكري?? يُسلم نظيره السعودي الأمير ??فيصل بن فرحان آل سعود?? رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين".
انتصار- السيسي-تقدم -واجب -العزاء (2)

انتصار السيسي تُقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقديم واجب العزاء، للسيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، والمقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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