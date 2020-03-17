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الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما كبيرا في مواجهة كورونا

تحرير:وكالات ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام، لافتا إلى أنه تم توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا. وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.
ودعا الرئيس ترامب الأمريكيين بالعمل من منازلهم، كما طلب من المواطنين للابتعاد عن الهلع والهستيريا وعدم شراء ما لا حاجة لهم به.وأشار إلى أنه سيتم تقييم الأوضاع بعد مضي 15 يوما، مشددا على ضرورة مواجهة العدو غير المرئي وهزمه، حسب تعبيره.أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها
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ترامب-هواوي (6)

أمريكا تمدد عمل «هواوي» مع الشركات المحلية

منحت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يومًا إضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأمريكية، وينتهي الترخيص المؤقت الجديد في 15 مايو المقبل، وقبل ذلك كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 أبريل المقبل. وفي مايو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستحظر شركة هواوي في السوق الأمريكية، وتمنعها من شراء مكونات أمريكية الصنع، ورغم ذلك لا تزال هواوي تتمتع بمبيعات قوية داخل بلدها الأم في الصين ودول أخرى، لكن بالطبع قد تواجه صعوبة في تحدي أبل أو سامسونج.
دونالد ترامب

ترامب يتبرع براتب 3 أشهر لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ.
كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
اعصار-تسونامي (1)

مقتل 19 شخصًا إثر أعاصير ولاية تينيسي الأمريكية

أعلنت إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي الأمريكية ارتفاع عدد قتلى الأعاصير التي ضربت مدينة ناشفيل ومناطق أخرى مجاورة اليوم الثلاثاء، إلى ما لا يقل عن 19 شخص. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن مقاطعات بينتون، ويلسون، بوتنام، وديفيدسون بالولاية شهدت سقوط قتلى بسبب الأعاصير. وضرب مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، إعصار ناتج عن عاصفة قوية تضرب وسط الولاية، وخلّف الإعصار دمارا هائلا امتد لأميال داخل المدينة.
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دونالد ترامب

ترامب يتبرع براتب 3 أشهر لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ.
كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
ترامب (2)

صحيفة: ترامب يضغط للإسراع في إنتاج علاج لـ«كورونا»

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على صناعة العقاقير الصيدلانية من أجل الإسراع في تطوير اللقاحات والعلاجات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وألمح إلى احتمالية فرض مزيد من القيود على السفر لضمان بقاء الأشخاص المصابين بالفعل خارج الولايات المتحدة، قائلا إن ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على تقليل العقبات التنظيمية أمام صناعة العلاجات، لكنه حذر أنه حتى مع اتباع المسار السريع، فقد يستغرق الأمر ما بين عام إلى 18 شهرا لصناعة لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
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