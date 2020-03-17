الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما كبيرا في مواجهة كورونا

تحرير:وكالات ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام، لافتا إلى أنه تم توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا. وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.

ودعا الرئيس ترامب الأمريكيين بالعمل من منازلهم، كما طلب من المواطنين للابتعاد عن الهلع والهستيريا وعدم شراء ما لا حاجة لهم به.وأشار إلى أنه سيتم تقييم الأوضاع بعد مضي 15 يوما، مشددا على ضرورة مواجهة العدو غير المرئي وهزمه، حسب تعبيره.أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها