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الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

تحرير:وكالات ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٩ م
كورونا
كورونا
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
وناشدت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.وقالت: إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارا لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل
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فيروس-كورونا (2)

إصابة ممرضة أردنية في مستشفى البشير بـ«كورونا»

كشف المدير العام لمستشفى البشير بالأردن الدكتور محمود زريقات، عن إصابة ممرضة في قسم «نسائية جراحة عظام سيدات» من ممرضات المستشفى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين، قائلا: إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت إيجابية، وتم وضعها فى العزل الصحي وكذلك إغلاق قسم العظام. كما تم الحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين خالطتهم الممرضة المصابة لمدة 14 يوما.
الزرفي وصالح

الزرفي من الفرار من أبو غريب لقيادة الحكومة العراقية

بعد أكثر من شهرين على استقالة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الشارع، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، في الوقت الذي يتمسك الحراك بمطالبه، وعلى رأسه تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء تكليف الزرفي بعد اجتماع عقد في قصر السلام حيث مقر إقامة الرئيس العراقي بحضور برهم صالح والمرشح عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، حيث تنتهي اليوم المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية.
فيروس- كورونا (13)

خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان

? أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
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فيروس-كورونا (3)

كورونا: حجر صحي بفرنسا وإصابة موظفين بالصحة العالمية

بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الحجر الشامل في أنحاء البلاد كافة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسجلت فرنسا حتى الآن 6 آلاف و622 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 148 شخصا من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس. ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية.
فيروس-كورونا (2)

إصابة ممرضة أردنية في مستشفى البشير بـ«كورونا»

كشف المدير العام لمستشفى البشير بالأردن الدكتور محمود زريقات، عن إصابة ممرضة في قسم «نسائية جراحة عظام سيدات» من ممرضات المستشفى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين، قائلا: إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت إيجابية، وتم وضعها فى العزل الصحي وكذلك إغلاق قسم العظام. كما تم الحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين خالطتهم الممرضة المصابة لمدة 14 يوما.
فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
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