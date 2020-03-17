الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

تحرير:وكالات ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٩ م

كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».

وناشدت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.وقالت: إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارا لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل