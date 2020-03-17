الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م

الكاف

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.

وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق، تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، لأجل غير مسمى.وكانت وزارة الرياضة الكاميرونية قد طلبت من "كاف"، في خطاب رسمي، تأجيل بطولة المحليين، بعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بانتشار فيروس كورونا في البلاد.وناقشت جهات حكومية كاميرونية، كل الأمور الخاصة باستضافة



وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق، تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، لأجل غير مسمى.



وكانت وزارة الرياضة الكاميرونية قد طلبت من "كاف"، في خطاب رسمي، تأجيل بطولة المحليين، بعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بانتشار فيروس كورونا في البلاد.



وناقشت جهات حكومية كاميرونية، كل الأمور الخاصة باستضافة المسابقة، وقدمت توصية لوزارة الرياضة برفض إقامة البطولة، في موعدها المحدد مسبقا.



وكانت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد استقرت أيضا على تأجيل البطولة.



وستشهد النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين، مشاركة 16 فريقا، من بينهم منتخبان عربيان هما المغرب وليبيا.