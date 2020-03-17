مصر للطيران: تشغيل 33 رحلة دولية وداخلية
تحرير:أميرة إبراهيم
١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ م
مصر للطيران_أرشيفية
على خلفية قرار وقف الرحلات الدولية للمطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل، أعلنت مصر للطيران عن استمرار رحلاتها الدولية لنقل الركاب العالقين خارج مصر وإعادة الموجودين داخلها، إذ أوضح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الثلاثاء في تسير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة و المطارات المصرية بشكل منتظم.
وأشار إلى أن هناك 33 رحلة دولية وداخلية أقلعت حتى الآن إلى كلا من: الأقصر وأسوان - أبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وأبوظبي ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو ومدريد وإسطنبول وباريس ودبي وأمستردام وميونخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وفينيا وبودابيست وميلانو،
وأشار إلى أن هناك 33 رحلة دولية وداخلية أقلعت حتى الآن إلى كلا من: الأقصر وأسوان - أبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وأبوظبي ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو ومدريد وإسطنبول وباريس ودبي وأمستردام وميونخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وفينيا وبودابيست وميلانو، بخلاف رحلات شحن جوي لكلا من: جدة والرياض والكويت وأوستند -إسطنبول.
وقد تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب أكبر أعداد ممكنة من الراغبين في العودة من الخارج، فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران.
وأضاف زكريا، أن الشركة اتخذت اليوم حزمة إجراءات جديدة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الطيران المدني في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
وقال:"قمنا بتعقيم مباني ومنشآت الشركة، واستخدام المواد المطهرة بالتنسيق مع مستشفى مصر للطيران، وتطهير المعدات والأماكن الإنتاجيه بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وتشغيل ماكينة تعقيم أيدى العاملين ووضع السيناريوهات المختلفة والتدريب على كيفية التعامل في حالة الاشتباه في إصابة أحد العاملين بالفيروس، كما شملت هذه الإجراءات إلغاء الرحلات ومصايف العاملين وغلق الكافتيريات وأماكن تجمعات العاملين وإلغاء الدورات التدريبيه وورش العمل ومأموريات السفر وتفعيل الاجتماعات الإلكترونية web.