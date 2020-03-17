مصر للطيران: تشغيل 33 رحلة دولية وداخلية

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ م

مصر للطيران_أرشيفية

على خلفية قرار وقف الرحلات الدولية للمطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل، أعلنت مصر للطيران عن استمرار رحلاتها الدولية لنقل الركاب العالقين خارج مصر وإعادة الموجودين داخلها، إذ أوضح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الثلاثاء في تسير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة و المطارات المصرية بشكل منتظم.

وأشار إلى أن هناك 33 رحلة دولية وداخلية أقلعت حتى الآن إلى كلا من: الأقصر وأسوان - أبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وأبوظبي ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو ومدريد وإسطنبول وباريس ودبي وأمستردام وميونخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وفينيا وبودابيست وميلانو،