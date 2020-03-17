كورونا تضرب: ايرباص توقف مصانعها في فرنسا وأسبانيا

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

ايرباص

فيما تشتد ضربات وباء كورونا المستجد لصناعة النقل الجوي اضطرت أكبر قلعة لصناعة الطائرات المدنية في أوروبا والعالم لتعليق خطوط إنتاجها في نقطتين رئيسيتين بأوروبا لدواعي الاحتراز من الفيروس. وقالت الشركة قبل قليل انها فيما تواصل مراقبة تطورات انتشار كورونا المستجد حول العالم وإجراء عمليات تقييم بشكل مستمر، وتأثيرها على مستوى الموظفين والعملاء والموردين والأعمال بصفة عامة فقد اتخذت شركة إيرباص عقب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها كل من الحكومة الفرنسية والإسبانية قراراًللحد من تفشي فيروس كورونا.

القرار يتمثل في إيقاف جميع عمليات التصنيع والتجميع بشكل مؤقت في مصانعها وخطوط تجميعها النهائية في فرنسا وإسبانيا وذلك لمدة أربعة أيام، واضافت ان هذا الإجراء سيتيح تطبيق شروط الصحة والسلامة من حيث النظافة والتعقيم وغيرها من الإجراءات



القرار يتمثل في إيقاف جميع عمليات التصنيع والتجميع بشكل مؤقت في مصانعها وخطوط تجميعها النهائية في فرنسا وإسبانيا وذلك لمدة أربعة أيام،



واضافت ان هذا الإجراء سيتيح تطبيق شروط الصحة والسلامة من حيث النظافة والتعقيم وغيرها من الإجراءات اللازمة لترك مسافات آمنة ما بين الموظفين، فضلاً عن تحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة، وستعمل إيرباص على زيادة نسبة العمل عن بعد للموظفين إلى أقصى درجة ممكنة.





وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات على المستوى المحلي وبالتنسيق مع الجهات والشركاء المحليين، حيث ستعمل إيرباص بشكل وثيق مع العملاء والموردين للحد من تأثير هذا القرار على سير عملياتهم.

وتواصل إيرباص إرشاد موظفيها بأحدث توصيات الصحة والسلامة فيما يتعلق بالسفر وأفضل الممارسات في أماكن العمل واستقبال الزوار بناءً على أحدث التطورات.

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