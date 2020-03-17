بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد
تحرير:التحرير
١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م
سيارة_أرشيفية
شهد طريق «أسيوط – الخارجة»، بمنطقة الكيلو 90 شمال مدينة الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حاث انقلاب سيارة أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفل.
البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من منطقة النقب بطريق «الخارجة – أسيوط».
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة كلا من: عبد اللطيف محروس عبد النبي، 30 سنة، حسين بكر محمد أحمد، 25 سنة، محمد حمدي خليل 8 سنوات، بكدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم.تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة كلا من: عبد اللطيف محروس عبد النبي، 30 سنة، حسين بكر محمد أحمد، 25 سنة، محمد حمدي خليل 8 سنوات، بكدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.