جريمة

بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

تحرير:التحرير ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م
سيارة_أرشيفية
سيارة_أرشيفية
شهد طريق «أسيوط – الخارجة»، بمنطقة الكيلو 90 شمال مدينة الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حاث انقلاب سيارة أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفل. البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من منطقة النقب بطريق «الخارجة – أسيوط».
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة كلا من: عبد اللطيف محروس عبد النبي، 30 سنة، حسين بكر محمد أحمد، 25 سنة، محمد حمدي خليل 8 سنوات، بكدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم.تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي
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جثة

تعرف على تفاصيل مقتل طالبة بمسكنها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل العثور على جثة طالبة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بمفردها، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين إنها بدافع السرقة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من سيدة بالعثور على جثة ابنتها "طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب خاصين بابنتها، تلفاز، بوتاجاز، إسطوانة غاز).
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع شخص وإصابة 15 أخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعة، بينما أصيب 15 أخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وانتداب الطب الشرعي لتصريح دفن المتوفي. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة نقل الفيوم، تحمل رقم «6547 ف ه ج»، أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة الدواويس بمدينة القصاصين.
اطفاء-حريق

دون إصابات.. حريق بـ«ميكروباص» أعلى محور 26 يوليو

نشب حريق مساء اليوم الإثنين، داخل ميكروباص أمام أحد المولات أعلى محور 26 يوليو دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل ميكروباصأعلى المحور. على الفور انتقلت قوات الأمن، إذ تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

إصابة 24 عاملا في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

‏أصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية، إثر تصادم سيارتين نقل على طريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. البداية بتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري مامور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تحمل عمال إلى إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية، ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.
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انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع شخص وإصابة 15 أخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعة، بينما أصيب 15 أخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وانتداب الطب الشرعي لتصريح دفن المتوفي. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة نقل الفيوم، تحمل رقم «6547 ف ه ج»، أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة الدواويس بمدينة القصاصين.
اطفاء-حريق

دون إصابات.. حريق بـ«ميكروباص» أعلى محور 26 يوليو

نشب حريق مساء اليوم الإثنين، داخل ميكروباص أمام أحد المولات أعلى محور 26 يوليو دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل ميكروباصأعلى المحور. على الفور انتقلت قوات الأمن، إذ تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بقنا

شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه مصرع 3 شباب، بينما أصيب رابع. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع كلًا من: «محمود عبده عبدالمبدي،20 عامًا، وعبدالله محمود، 20 عامًا، والأمير خالد، 18 عامًا»، بينما أصيب «محمد عبدالله»، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية أولاد نجم.
حادث-تصادم

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة كوبري المنايف التابع لدائرة مركز أبوصوير، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى مركز أبوصوير، بتصادم 3 سيارات «ميكروباص، ومقطورة، وسيارة نقل» على طريق الإسماعيلية- القاهرة بالكيلو 7 المنايف، ووقوع مصابين.
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