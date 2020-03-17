بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

تحرير:التحرير ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م

شهد طريق «أسيوط – الخارجة»، بمنطقة الكيلو 90 شمال مدينة الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حاث انقلاب سيارة أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفل. البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من منطقة النقب بطريق «الخارجة – أسيوط».

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة كلا من: عبد اللطيف محروس عبد النبي، 30 سنة، حسين بكر محمد أحمد، 25 سنة، محمد حمدي خليل 8 سنوات، بكدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم.تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي