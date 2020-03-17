الحرب الكيميائية تعقم منشآت جامعتي الأزهر وعين شمس

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م

تعقم منشآت

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية. وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الفعال الذي