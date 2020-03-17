سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحرب الكيميائية تعقم منشآت جامعتي الأزهر وعين شمس

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م
تعقم منشآت
تعقم منشآت
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.
وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية. وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الفعال الذي
اقرأ المزيد
التحرير

تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
الإياتا

كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

حذر ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، من أن اتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع المحلي والعالمي يزيد حجم الضغوطات المالية والتشغيلية التي تتعرض لها شركات الطيران، لا سيما أن هناك نحو 2.7 مليون شخص يعمل فيها؛ مما يستدعي الحاجة إلى توفير الدعم لهذا القطاع أيضًا.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة .
اير باص

كورونا تضرب: ايرباص توقف مصانعها في فرنسا وأسبانيا

فيما تشتد ضربات وباء كورونا المستجد لصناعة النقل الجوي اضطرت أكبر قلعة لصناعة الطائرات المدنية في أوروبا والعالم لتعليق خطوط إنتاجها في نقطتين رئيسيتين بأوروبا لدواعي الاحتراز من الفيروس. وقالت الشركة قبل قليل انها فيما تواصل مراقبة تطورات انتشار كورونا المستجد حول العالم وإجراء عمليات تقييم بشكل مستمر، وتأثيرها على مستوى الموظفين والعملاء والموردين والأعمال بصفة عامة فقد اتخذت شركة إيرباص عقب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها كل من الحكومة الفرنسية والإسبانية قراراًللحد من تفشي فيروس كورونا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان (2)

رئيس الأركان يتفقد استعدادات الجيش لمواجهة كورونا

قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد - 19) المعروف باسم كورونا المستجد، ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كل المواقف الطارئة.
فيروس-كورونا (2)

«بلومبرج»: إفريقيا قد تصبح أكبر ضحايا كورونا اقتصاديا

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن دول القارة الإفريقية مرشحة لتكبد أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي "فيروس" كورونا المستجد، بعد نظيراتها الآسيوية حتى وإن لم تسجل حتى الآن إصابات مؤكدة بالفيروس المستجد. وأوضحت الوكالة في سياق تقرير بثته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني - أن استمرار تفشي فيروس "كورونا" يشل حركة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، ومن ثم يهدد بتقويض آفاق النمو العالمي ونزع شهية المستثمرين عن شراء النفط والمعادن، التي تمثل شريان الحياة للعديد من اقتصادات القارة السمراء.
كورونا

طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في الوقت الذي تتزايد فيه خطورته عالميا، قائلة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 ألفا و436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]