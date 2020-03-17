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كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
الإياتا
الإياتا
حذر ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، من أن اتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع المحلي والعالمي يزيد حجم الضغوطات المالية والتشغيلية التي تتعرض لها شركات الطيران، لا سيما أن هناك نحو 2.7 مليون شخص يعمل فيها؛ مما يستدعي الحاجة إلى توفير الدعم لهذا القطاع أيضًا.
وحذرت "الإياتا" جميع الحكومات للاستعداد جيدًا للتعامل مع النتائج الاقتصادية السلبية التي ستنتج عن اتخاذ مثل هذه التدابير، والتي سيكون لها أبعاد عديدة على حركة سوق السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث شهد عام 2019 زيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ودول الشنغن إلى 200 ألف رحلة، بمعدل 550
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التحرير

تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة .
القوا المسلحة

الحرب الكيميائية تعقم منشآت جامعتي الأزهر وعين شمس

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.
اير باص

كورونا تضرب: ايرباص توقف مصانعها في فرنسا وأسبانيا

فيما تشتد ضربات وباء كورونا المستجد لصناعة النقل الجوي اضطرت أكبر قلعة لصناعة الطائرات المدنية في أوروبا والعالم لتعليق خطوط إنتاجها في نقطتين رئيسيتين بأوروبا لدواعي الاحتراز من الفيروس. وقالت الشركة قبل قليل انها فيما تواصل مراقبة تطورات انتشار كورونا المستجد حول العالم وإجراء عمليات تقييم بشكل مستمر، وتأثيرها على مستوى الموظفين والعملاء والموردين والأعمال بصفة عامة فقد اتخذت شركة إيرباص عقب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها كل من الحكومة الفرنسية والإسبانية قراراًللحد من تفشي فيروس كورونا.
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

الإياتا تحذر من عواقب تعليق السفر

فيما يواصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وأعضاؤه دعم الحكومات في جهودها لاحتواء انتشار COVID-19، وفيما يتزامن ذلك مع الضغط الشديد على الصناعة، حثت الإياتا الحكومات على ثلاث خطوات عاجلة تمثلت في التالي:
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الشحن الجوي يواصل الهبوط.. انخفاض الطلب 3.3% في يناير 2020

للشهر العاشر علي التوالي، تسجل معدلات أحجام الشحن الجوي تراجعا في الأسواق العالمية فيما تواصلت ضربات فيروس كورونا لتكمل ما أنجزته الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النقل الجوي ونقل البضائع خاصة. ووفقا للأرقام التي كشفها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا فقد انخفضت مستويات الطلب "المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر" بنسبة 3.3% خلال شهر يناير 2020 قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

انطلاق جوائز التميز في الطيران من ثلاث فئات

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن فتح باب الترشح لحوائز التنوع والشمولية من الأياتا لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع. وحددت الأياتا ثلاث فئات يمكن الترشح عنها، بينها اثنتان للسيدات، وهي: جائزة القدوة الملهمة: وتقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصبًا قياديًّا في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيِّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.
فيروس- كورونا (13)

كورونا: 113 مليار دولار خسائر للطيران وشفاء 3 حالات

حذر ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وجاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أ ف ب".
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