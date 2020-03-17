كورونا تدمر الطيران.. خسائر تتجاوز 113 مليار دولار بعد القيود الأمريكية

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

حذر ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، من أن اتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع المحلي والعالمي يزيد حجم الضغوطات المالية والتشغيلية التي تتعرض لها شركات الطيران، لا سيما أن هناك نحو 2.7 مليون شخص يعمل فيها؛ مما يستدعي الحاجة إلى توفير الدعم لهذا القطاع أيضًا.

وحذرت "الإياتا" جميع الحكومات للاستعداد جيدًا للتعامل مع النتائج الاقتصادية السلبية التي ستنتج عن اتخاذ مثل هذه التدابير، والتي سيكون لها أبعاد عديدة على حركة سوق السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث شهد عام 2019 زيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ودول الشنغن إلى 200 ألف رحلة، بمعدل 550

وحذرت "الإياتا" جميع الحكومات للاستعداد جيدًا للتعامل مع النتائج الاقتصادية السلبية التي ستنتج عن اتخاذ مثل هذه التدابير، والتي سيكون لها أبعاد عديدة على حركة سوق السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث شهد عام 2019 زيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ودول الشنغن إلى 200 ألف رحلة، بمعدل 550 رحلة في اليوم، وبلغ إجمالي عدد المسافرين نحو 46 مليونًا، بمعدل 125 ألف مسافر في اليوم، وعلى الرغم من مراعاة الولايات المتحدة في إجراءاتها الأخيرة لضرورة الحفاظ على حركة التجارة عبر المحيط الأطلسي، إلا أن العواقب الاقتصادية ذات الصلة ستكون كبيرة.

وأضاف دي جونياك: "يجب على الحكومات الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للتخفيف من حالة عدم الاستقرارالاقتصادي الناجمة عن مثل هذه التدابير، لا سيما أن قطاع النقل الجوي يعد من العوامل المحفزة لنمو وتطورالاقتصاد، لكن تعليق الرحلات الجوية على هذا النطاق الواسع سيؤثر سلبًا على الاقتصاد؛ لذا يجب على الحكومات إدراك تداعيات هذا الأمر جيدًا، واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب".

وأضاف مؤكدًا أن صناعة الطيران ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد العالمي للتعافي بأسرع ما يمكن بمجرد السيطرة على COVID-19.

ووفقًا لـ"الإياتا"، فإن شركات الطيران تواجه حاليًّا العديد من التحديات الصعبة بسبب أزمة فيروس كورونا وتأثيرها المباشر على أعمال شركات القطاع، حيث قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في 5 مارس 2020 حجم الخسائرالمحتملة في الإيرادات بسبب هذه الأزمة بنحو 113 مليار دولار، ولكن هذه التقديرات لم تشمل تلك الخسائرالتي قد تنجم عن مثل هذه الإجراءات المطبقة مؤخرًا من قبل الولايات المتحدة وحكومات أخرى مثل إسبانيا والكويت، وستزيد هذه الإجراءات والتدابير الوقائية -ولا سيما التي فرضتها الولايات المتحدة- من الضغوطات المالية على القطاع، ففي عام 2019 بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة شنغن 20.6 مليار.

وتشمل قائمة الأسواق الأكثر تضررًا كلا من السوق الأمريكية- الألمانية (4 مليارات دولار أمريكي)، والسوق الأمريكية- الفرنسية (3.5 مليار دولار)، والسوق الأمريكية-الإيطالية (2.9 مليار دولار).

وقال دي جونياك: "شهدنا مؤخرًا كيف دفع فيروس كورونا وما رافقه من إجراءات وتدابير احترازية شركة "فلايبي" البريطانية نحو الإفلاس، وهذا ما قد تشهده شركات أخرى بعد إعلان الولايات المتحدة عن الإجراءات الأخيرة.

وبالتالي، يجب على الحكومات إيجاد أي وسائل ممكنة لمساعدة قطاع الطيران لتجاوز هذه الظروف العصيبة، مثل توسيع خطوط الائتمان، وخفض تكاليف البنية التحتية، وتخفيف الأعباء الضريبية وغيرها".

من جهة أخرى، رحبت "الإياتا" بإعلان المفوضية الأوروبية بالتعليق المؤقت حتى يونيو 2020 لقاعدة 80- 20 التي تنظم إقلاع وهبوط الرحلات والمعروفة عالميًّا باسم "إما أن تستخدمه أو تفقده" في مواعيد فتح المطارات، ويعكس القرار الأخير الوضع الحرج غير المسبوق الذي يواجه صناعة الطيران، فبينما تسبب فيروس COVID-19 في انهيار الطلب العالمي على السفر الجوي، مثل الشرط الموضوع مسبقا عن استمرار تشغيل فتح المطار لمدة 80? على الأقل من الوقت عقبة جديدة، إذ لم تتمكن شركات الطيران من الاستجابة من خلال تعديل قدرتها على التشغيل.

وسيسمح تعليق هذه القواعد حتى شهر يونيو لشركات الطيران بالبدء في وضع تدابير للتعامل مع الانخفاض غير المسبوق في الحركة.