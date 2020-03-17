تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا
١٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م
التحرير
في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
وأصدرت هيئة التحرير بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، تعليمات مشددة بتقليل التغطيات الخاصة بأي فعاليات أو أحداث، من أجل الحفاظ على صحة الصحفيين، وضمان عدم التواجد في أي أماكن بها تجمعات كبيرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة.وقررت المؤسسة استثناء الصحفيات العاملات -"الماميز"- في الجريدة،
وأصدرت هيئة التحرير بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، تعليمات مشددة بتقليل التغطيات الخاصة بأي فعاليات أو أحداث، من أجل الحفاظ على صحة الصحفيين، وضمان عدم التواجد في أي أماكن بها تجمعات كبيرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة.
وقررت المؤسسة استثناء الصحفيات العاملات -"الماميز"- في الجريدة، من الحضور يوميًّا لمقر الجريدة، والاكتفاء بممارسة مهام عملهن من المنزل، خلال هذه المرحلة الحرجة، من أجل توفير الوقت لهن لرعاية أطفالهن وذويهن بعد تعطيل الدراسة في المدراس لمدة أسبوعين.
وتؤكد إدارة مؤسسة التحرير، أنها لن تتوانى في اتخاذ أي قرارات تتعلق بسلامة جميع العاملين، مع الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وكانت مؤسسة التحرير، قد قررت خلال موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مؤخرًا، منح جميع العاملين إجازة لمدة 3 أيام، ومواصلة الصحفيين عملهم من المنزل أثناء هذه الفترة، دون إخلال بمتابعة الأحداث وتقديم تغطية من أرض الواقع عبر مجموعة من المراسلين، لنقل الصورة كاملة للمواطنين.