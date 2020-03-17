تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

١٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م

التحرير

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.

وأصدرت هيئة التحرير بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، تعليمات مشددة بتقليل التغطيات الخاصة بأي فعاليات أو أحداث، من أجل الحفاظ على صحة الصحفيين، وضمان عدم التواجد في أي أماكن بها تجمعات كبيرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة.وقررت المؤسسة استثناء الصحفيات العاملات -"الماميز"- في الجريدة،