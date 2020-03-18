إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ ص

الليجا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.

وفي نفس الإطار ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن لورينزو سانز، الرئيس الأسبق لريال مدريد، مصاب بفيروس كورونا.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سانز صاحب 76 سنة دخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في إسبانيا، في حالة خطيرة.وأشارت إلى أن سانز عانى من الحمى لبضعة أيام، قبل أن يخضع لاختبارات فيروس كورونا