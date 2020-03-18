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قرغيزستان وجامبيا تسجلان أول إصابات بكورونا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات القرغيزية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، مشيرة إلى أن كل المرضى عادوا مؤخرا من السعودية. وقال وزير الصحة القرغيزي كوسموس بيك تشولبونباييف، في مؤتمر صحفي، إن وزارته "أكدت رصد أولى حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا لدى 3 من مواطني الجمهورية، عادوا من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وكلهم من أهالي قضاء سوزاكسكي بإقليم جلال آباد"، موضحا أن "المواطنين الـ3 عادوا من العمرة يوم 12 مارس ودخلوا في الحجر الصحي المنزلي، ولم تعتبر السعودية في حينه من الدول التي توصف بالوضع الوبائي الخطير".
وأشار تشولبونباييف إلى أن "التحاليل التي خضعوا لها أكدت إصابة الرجال الـ3 بفيروس كورونا".من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في جامبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل احتواء انتشار الوباء. وقال وزير الصحة أحمدو لامين ساماته، في بيان بثه التليفزيون
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كورونا - إسرائيل

ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل إسرائيل بنسبة 40% خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة، موضحة أنه قفز خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ كان عدد الإصابات حتى صباح أمس الثلاثء 304 حالات، متوقعة زيادات أكبر في الأعداد مع تنفيذ علميات الفحص الجماعي.
فيروس- كورونا (8)

«العمل عن بعد» شعار المرحلة الحالية لمواجهة «كورونا»

أصبح "العمل عن بعد بقدر الإمكان أو خليك في بيتك" هو شعار المرحلة الحالية سواء على مستوى المؤسسات المحلية أو المؤسسات الدولية، بعد أن شل وباء "كورونا" المتفشي العمل في تلك المؤسسات. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، مؤكدة أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، خاصة أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل في الصين. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا، كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).
صندوق-النقد-الدولي

«النقد الدولي» يرفض إقراض فنزويلا لمكافحة كورونا

رفض صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة الفنزويلية بمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، دوليا. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم: "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب حيث أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي".
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فيروس-كورونا (2)

السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا 7

رومانيا والنرويج تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

سجلت جنيف، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، موضحة أن الشخص المصاب بالفيروس كان قادما من إيطاليا، فيما سجلت النرويج أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين. وفي وقت سابق اليوم، سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين.
كورونا

الدنمارك وإستونيا تسجلان أول حالة إصابة بـ«كورونا»

سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين. وقالت القناة التلفزيونية الإستونية، اليوم الخميس: "أبلغنا صباح اليوم أنه تم التعرف على أول شخص مصاب في إستونيا، وهو وليس مواطنا من مواطنيها، وستقدم وزارة الصحة معلومات أكثر دقة". وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك، أن الشخص المصاب عاد إلى إستونيا، مساء أمس الأربعاء قادما من إيران، وهو معزول حاليا، مضيفا: "وفقا لمعلوماتي، نحن نتحدث عن مواطن إيراني".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
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