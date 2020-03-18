قرغيزستان وجامبيا تسجلان أول إصابات بكورونا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات القرغيزية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، مشيرة إلى أن كل المرضى عادوا مؤخرا من السعودية. وقال وزير الصحة القرغيزي كوسموس بيك تشولبونباييف، في مؤتمر صحفي، إن وزارته "أكدت رصد أولى حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا لدى 3 من مواطني الجمهورية، عادوا من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وكلهم من أهالي قضاء سوزاكسكي بإقليم جلال آباد"، موضحا أن "المواطنين الـ3 عادوا من العمرة يوم 12 مارس ودخلوا في الحجر الصحي المنزلي، ولم تعتبر السعودية في حينه من الدول التي توصف بالوضع الوبائي الخطير".

وأشار تشولبونباييف إلى أن "التحاليل التي خضعوا لها أكدت إصابة الرجال الـ3 بفيروس كورونا".من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في جامبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل احتواء انتشار الوباء. وقال وزير الصحة أحمدو لامين ساماته، في بيان بثه التليفزيون