سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ ص

كورونا - صورة أرشيفية

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشي، اليوم، إنه يخضع لعزل ذاتى عقب عودته من زيارة إلى الصين.وأضاف قريشي، في تصريح لقناة "سماء تي في" الباكستانية، أنه قبيل مغادرته باكستان تم إجراء تحليل فيروس كورونا له وأيضا عند وصوله الصين وكلاهما ثبت سلبيتهما، كما تم إجراء تحليل دم عقب اجتماعه