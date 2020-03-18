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«النقد الدولي» يرفض إقراض فنزويلا لمكافحة كورونا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ ص
صندوق النقد الدولي - صورة أرشيفية
صندوق النقد الدولي - صورة أرشيفية
رفض صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة الفنزويلية بمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، دوليا. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم: "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب حيث أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي".
وأضافت المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، أنه ليس هناك وضوح في مسألة الاعتراف بشرعية حكومة مادورو.وكانت السلطات في كاراكاس، أعلنت أمس الثلاثاء، أن مادورو طلب من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، علما أن آخر مرة
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كورونا - إسرائيل

ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل إسرائيل بنسبة 40% خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة، موضحة أنه قفز خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ كان عدد الإصابات حتى صباح أمس الثلاثء 304 حالات، متوقعة زيادات أكبر في الأعداد مع تنفيذ علميات الفحص الجماعي.
فيروس- كورونا (8)

«العمل عن بعد» شعار المرحلة الحالية لمواجهة «كورونا»

أصبح "العمل عن بعد بقدر الإمكان أو خليك في بيتك" هو شعار المرحلة الحالية سواء على مستوى المؤسسات المحلية أو المؤسسات الدولية، بعد أن شل وباء "كورونا" المتفشي العمل في تلك المؤسسات. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، مؤكدة أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، خاصة أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل في الصين. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا، كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).
فيروس-كورونا (2)

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.
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صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة الدول على مواجهة كورونا

ذكر صندوق النقد والبنك الدولي الدوليان، أنهما مستعدان وملتزمان تمامًا بمساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية، والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس "كوفيد 19" المعروف بـ"كورونا". وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان مشترك: "نحن نعمل بنشاط مع المؤسسات الدولية الأخرى، في الوقت الذي نولي فيه اهتمامًا خاصًا بالفقراء". وأكدا استخدام كلتا المؤسستين الدوليتين مواردهما المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل المتاح لحالات الطوارئ، وتقديم المشورة السياسية والمالية.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
كورونا

الخرطوم تعلن الاشتباه بـ8 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن رصد 8 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في العاصمة السودانية، جميعهم أجانب قدموا من الصين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أرسلت فريقا طبيا إلى أحد فنادق الخرطوم، للتقصي عن وجود 8 أجانب، قادمين من الصين، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أية حالات "مؤكدة" للإصابة بالمرض.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يصل لدرجة وباء متفشي عالميًا

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن فيروس "كورونا المستجد" لم يصل إلى درجة "وباء متفشي عالميًا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى احتمالية وصوله إلى هذه الدرجة وضرروة الاستعداد لذلك. وأوضح أدهانوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قرار استخدام تعبير وباء متفشي يعتمد على التقديرات المستمرة للانتشار الجغرافي للمرض وحدته وتأثيره على المجتمع، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتبين انتشار للمرض لبشكل لا يتم احتوائه على مستوى العالم.
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