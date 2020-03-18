كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).

من ناحية أخرى، حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى 20% بسبب فيروس كورونا، ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية صرح منوتشين بذلك خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.وأعرب الوزير عن قلقه من أن العواقب الاقتصادية لوباء كورونا