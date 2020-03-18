أسامة هيكل: «عزل المناطق» آخر سيناريو لمواجهة كورونا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

أسامة هيكل وزير الإعلام - صورة أرشيفية

كشف وزير الإعلام أسامة هيكل، عن تحديد الحكومة 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وأصاب عشرات المصريين، قائلا: "حددنا في وقت سابق 3 سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار إغلاق المدارس والمنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ونشرتها اليوم الأربعاء.

وأضاف هيكل: "استبقنا الإجراء للتعامل بتركيز بشكل أكبر مع الداخل، حتى لا يتم نقل المرض من الخارج للداخل، وكذلك حتى لا نتسبب في انتقال العدوى لدول أخرى، ونؤكد أن تخوفنا على مصالح الدول الأخرى هو نفس تخوفنا على مصلحة وطننا"، متابعا: "حال تجاوز الأعداد الآلاف، قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى لعزل بعض المناطق.