البورصة تستهل جلسات اليوم بخسائر 6.4 مليار جنيه

تحرير:التحرير ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص

البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 6.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 505.985 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأساق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وأصدرت الحكومة، أمس الثلاثاء، قرارا بإعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.

كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات