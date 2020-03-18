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البورصة تستهل جلسات اليوم بخسائر 6.4 مليار جنيه

تحرير:التحرير ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
البورصة
البورصة
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 6.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 505.985 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأساق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وأصدرت الحكومة، أمس الثلاثاء، قرارا بإعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.
كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات
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شركات-الموبايلات

بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟

شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.
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بعد وقف التراخيص.. تعرف على وسائل تجديد رخصة سياراتك

قررت وزارة الداخلية، وقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الضرائب: إلغاء رسوم الإقرارات الإلكترونية للأفراد

قالت مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط، هذا العام، تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام. وأضافت المصلحة، أن هذا القرار يأتي في ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرقابة المالية تسمح بتلقي أوامر البورصة بالبريد الإلكتروني

صدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون منصوصا على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كل الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
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خسائر-البورصة

البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
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البورصة توجه الشركات بالتداول عن بعد بسبب كورونا

طالبت البورصة المصرية، شركات السمسرة في الأوراق المالية بدءا من يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020، الالتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد من داخل مقراتها لحين ورود إشعار آخر. وأضافت البورصة، في بيان اليوم الأحد، أنه يجرى فقط للتنفيذ من خلال مقر البورصة بوسط البلد (الكوربيه) حال وجود ما يعيق ذلك، مع ضرورة مخاطبة البورصة المصرية مسبقا بطلب مبين به العوائق التي حالت دون ذلك. وأوضحت البورصة أن ذلك يأتي بناءً على سياسة الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
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البورصة تخسر 31 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 31.3 مليار جنيه، ليسجل نحو 568.475 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي، جلسة يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 6.3%، وانخفض مؤشر البورصة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.31%، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.72%.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 17 مليار جنيه مع هبوط الأسواق العالمية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 17.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 627 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل هبوط الأسواق العالمية وخاصة البورصات الخليجية، وسط تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا». وتصدر كل من سوق دبي المالي والسوق السعودي تراجعات الأسواق الخليجية.
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