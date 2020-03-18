«اتش سي»: خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة الدين الحكومي

بحسب التقرير الذي أصدرته شركة اتش سي للأوراق المالية، سوف يؤدي قرار البنك المركزي لتقليل تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص

محافظ البنك المركزي

قالت شركة اتش سي للأوراق المالية، "إن تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس جاء أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى صفر% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا، ونرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين حيث نرى هذين العاملين هما المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة المقبلة".

وبحسب التقرير الذي أصدرته الشركة، اليوم الأربعاء، ترى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة. وأضافت أن القرار سوف يؤثر إيجابيا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا، حيث جاء معدل تضخم فبراير عند 5.3% على أساس سنوي