2000 مكتب بريد يعمل فترة مسائية لخدمة أصحاب المعاشات

رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يخاطب شركات مقدمى خدمات الاتصالات لاتخاذ التدابير الوقائية وخفض العمالة بالفروع للحد من انتشار فيروس كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

وزير الاتصالات في مكتب البريد

للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد؛ وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 الى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة بخفض الكثافات وتجمعات المواطنين لمجابهة فيروس كورونا.

أوضح عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يومياً علي مكاتب البريد والتى يقدر عددها بـ4000 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث تم تشديد التنبيه على ضرورة استخدام أدوات التعقيم