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لمواجهة الكورونا.. الحجر المنزلي هو الحل الصحي

تحرير:إسراء سليمان ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
فيروس الكورونا
فيروس الكورونا
تعتبر الكورونا من أكثر الفيروسات الخطيرة، التي مرت على البلاد، وذلك لتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا بشكل كبير حول العالم، مما جعل البلاد تتخد إجراءات صارمة، لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، وبجانب ذلك، قررت بعض الدول وقف المدراس، وإلغاء التجمعات ودور السينما والمسارح، كما فرضت العمل من المنزل، وتخفيض العاملين في القطاع الحكومي، وتناشد أيضا القطاع الخاص بالتعامل معها، لذا عند العمل من المنزل، وظهور بعض الأعراض، ينبغي معرفة كيفية عمل جحر صحي فعال، يجعلك تتعافى سريعا من جانب، وتحافظ على أفراد أسرتك من جانب آخر، نقلا عن موقع "Bold Sky".
يمكنك عمل حجر صحي بالمنزل خلال تفشي فيروس الكورونا، وعدم الحاجة للذهاب للمستفشى، وفيما يلي بعض من النصائح الهامة: - إذا كنت تقيم مع أفراد عائلتك، فعليك بالبقاء في غرفة منفصلة، فضلا عن استخدم حمام منفصل. - تجنب الاقتراب من حيواناتك الأليفة. - لا تسمح للزوار بدخول منزلك، ربما أحدهم حاملا للمرض. - ارتدي
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الهواتف-الذكية

حارب الكورونا.. اهتم بنظافة هاتفك واللاب توب

ما زال فيروس كورونا ينتشر في أجزاء مختلفة حول العالم، ويحاول المختصون في الصحة توجية الآخرين، ونشر معلومات وقائية، للحماية من العدوى، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، واستخدام مطهر لليدين، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، لذا لابد من الاهتمام بنظافة اللاب توب والموبايل والحاسوب، حيث وضحت الدراسات والأبحاث أن العدوى يمكن أن تنتقل من خلال استخدام الأجهزة، وتداولها بين أكثر من شخص، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
شائعات (3)

استلام الهدايا وتربية الحيوانات.. شائعات حول كورونا

انتشار الأمراض حول العالم، يصاحبها بعض من الشائعات التي تشعرنا بالخوف والقلق، والآن تعتبر الكورونا من أكثر الأشياء التي تشغل عقولنا، ويقول البعض إن الطعام الصيني من أكثر مسببات الإصابة، ويعتقد آخرون أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات، مثل الثوم، يساعد في العلاج بشكل كبير، ومع تزايد حالات الإصابة بالمرض وارتفاع نسب الوفيات، تزداد الشائعات والاعتقادات الخاطئة، لذا لا بد من التعرف عليها، حتى لا نعيش في خوف دائم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
أنفلونزا-الكلاب

لا تقلق.. كورونا لن ينتقل إلى كلبك المفضل

أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد العالم الآن، لذا يعيش الجميع في حالة زعر، خوفًا من انتشار المرض، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، لكن الأمر ليس بهذه الخطورة، فكل ما عليك فعله اتباع تعليمات الوقاية، للحفاظ على صحتك "فالوقاية خير من العلاج"، وبشأن انتقال العدوى للحيوانات، يعتقد البعض أن الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالعدوى، لكن العلماء أثبتوا أن لا يوجد دليل ملموس على صحة هذا الادعاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أن الحرص واجب دائمًا، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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الهواتف-الذكية

حارب الكورونا.. اهتم بنظافة هاتفك واللاب توب

ما زال فيروس كورونا ينتشر في أجزاء مختلفة حول العالم، ويحاول المختصون في الصحة توجية الآخرين، ونشر معلومات وقائية، للحماية من العدوى، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، واستخدام مطهر لليدين، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، لذا لابد من الاهتمام بنظافة اللاب توب والموبايل والحاسوب، حيث وضحت الدراسات والأبحاث أن العدوى يمكن أن تنتقل من خلال استخدام الأجهزة، وتداولها بين أكثر من شخص، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
أنفلونزا-الكلاب

لا تقلق.. كورونا لن ينتقل إلى كلبك المفضل

أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد العالم الآن، لذا يعيش الجميع في حالة زعر، خوفًا من انتشار المرض، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، لكن الأمر ليس بهذه الخطورة، فكل ما عليك فعله اتباع تعليمات الوقاية، للحفاظ على صحتك "فالوقاية خير من العلاج"، وبشأن انتقال العدوى للحيوانات، يعتقد البعض أن الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالعدوى، لكن العلماء أثبتوا أن لا يوجد دليل ملموس على صحة هذا الادعاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أن الحرص واجب دائمًا، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الوسواس-القهرى

لو بتدور على الكمال.. احذر أنت تعاني من مرض نفسي

نحاول دائمًا الوصول إلى الكمال، والبحث عن كل الطرق التي تساعد في الحصول على أعلى الدرجات، أو تحقيق نجاح كبير في العمل، لكن هل تعرف أن الشعور بالقلق الدائم، لبلوغ الأهداف المرجوة، يعتبر أحد أعراض "اضطراب الشخصية الوسواسية"؟ وفي نفس الوقت يهتم الشخص المصاب بالتفاصيل، وبالتالي لا يستطيع الشعور بالراحة والاسترخاء لفترات طويلة، بجانب عدم الاستمتاع بأي شيء في الحياة، ومن أهم الفنانات اللاتي تعرضن لهذه الإصابة "شاكيرا"، والتي حاولت مشاركة جمهورها بما تشعر به، وذلك نقلًا عن "dailymail".
كورونا

الصينيون حائرون.. البحث وراء الأسباب الخفية لكورونا

فيروس كورونا ينتشر كل يوم بشكل كبير في العالم، وخاصة في مدينة ووهان الصينية، حيث سميت بمدينة الأشباح، بعد أن أغلقت تماما منذ الثالث والعشرون من يناير الماضي، وتوصل الأطباء والباحثون إلى أن ظهور الفيروس المميت، يرجع إلى المأكولات البحرية غير المعتادة، لذا ينصح بتجنب مثل هذه الأطعمة، للوقاية من الإصابة بالمرض.. وتعيش ووهان الآن في قلق دائم، فهم لا يجدون أملا في مدينتهم، وفي نفس الوقت أول رجل أُصيب بالفيروس ليس له صلة بالطعام من الأساس، إذا هل يوجد لغز؟
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