لمواجهة الكورونا.. الحجر المنزلي هو الحل الصحي

تحرير:إسراء سليمان ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

فيروس الكورونا

تعتبر الكورونا من أكثر الفيروسات الخطيرة، التي مرت على البلاد، وذلك لتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا بشكل كبير حول العالم، مما جعل البلاد تتخد إجراءات صارمة، لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، وبجانب ذلك، قررت بعض الدول وقف المدراس، وإلغاء التجمعات ودور السينما والمسارح، كما فرضت العمل من المنزل، وتخفيض العاملين في القطاع الحكومي، وتناشد أيضا القطاع الخاص بالتعامل معها، لذا عند العمل من المنزل، وظهور بعض الأعراض، ينبغي معرفة كيفية عمل جحر صحي فعال، يجعلك تتعافى سريعا من جانب، وتحافظ على أفراد أسرتك من جانب آخر، نقلا عن موقع "Bold Sky".

يمكنك عمل حجر صحي بالمنزل خلال تفشي فيروس الكورونا، وعدم الحاجة للذهاب للمستفشى، وفيما يلي بعض من النصائح الهامة: - إذا كنت تقيم مع أفراد عائلتك، فعليك بالبقاء في غرفة منفصلة، فضلا عن استخدم حمام منفصل. - تجنب الاقتراب من حيواناتك الأليفة. - لا تسمح للزوار بدخول منزلك، ربما أحدهم حاملا للمرض. - ارتدي