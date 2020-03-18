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«العمل عن بعد» شعار المرحلة الحالية لمواجهة «كورونا»

بدت الأمم المتحدة مشلولة تماما بعد أن هجرها معظم موظفيها بسبب فيروس كورورنا المستجد (كوفيد - 19) وظهر المبنى خاليا تماما من الموظفين والصحفيين والزوار
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ ص
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا
أصبح "العمل عن بعد بقدر الإمكان أو خليك في بيتك" هو شعار المرحلة الحالية سواء على مستوى المؤسسات المحلية أو المؤسسات الدولية، بعد أن شل وباء "كورونا" المتفشي العمل في تلك المؤسسات. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، مؤكدة أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، خاصة أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل في الصين. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا، كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.
الوباء يصل الصحة العالمية لم تسلم منظمة الصحة العالمية من هذا الوباء، حيث أعلنت المنظمة، أمس الثلاثاء، إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا. وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة كريستيان ليندماير، أن الموظفين أتيا إلى المكتب، ثم بعد أن عادا إلى منزليهما شعرا بعوارض الفيروس، مضيفة أنه بعد إجراء الاختبارات والتحاليل
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كورونا - إسرائيل

ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل إسرائيل بنسبة 40% خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة، موضحة أنه قفز خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ كان عدد الإصابات حتى صباح أمس الثلاثء 304 حالات، متوقعة زيادات أكبر في الأعداد مع تنفيذ علميات الفحص الجماعي.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).
صندوق-النقد-الدولي

«النقد الدولي» يرفض إقراض فنزويلا لمكافحة كورونا

رفض صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة الفنزويلية بمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، دوليا. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم: "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب حيث أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي".
فيروس-كورونا (2)

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.
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فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
فيروس-كورونا (2)

ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
فيروس- كورونا (1)

إغلاق كافة المجمعات التجارية في مكة المكرمة والرياض

أمر مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في المنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها، إذ أصدرت منطقة الرياض أمرا بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات. وكتبت على «تويتر»: «في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

الإياتا تحذر من عواقب تعليق السفر

فيما يواصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وأعضاؤه دعم الحكومات في جهودها لاحتواء انتشار COVID-19، وفيما يتزامن ذلك مع الضغط الشديد على الصناعة، حثت الإياتا الحكومات على ثلاث خطوات عاجلة تمثلت في التالي:
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