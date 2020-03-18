«العمل عن بعد» شعار المرحلة الحالية لمواجهة «كورونا»

بدت الأمم المتحدة مشلولة تماما بعد أن هجرها معظم موظفيها بسبب فيروس كورورنا المستجد (كوفيد - 19) وظهر المبنى خاليا تماما من الموظفين والصحفيين والزوار

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ ص

تفشي فيروس كورونا

أصبح "العمل عن بعد بقدر الإمكان أو خليك في بيتك" هو شعار المرحلة الحالية سواء على مستوى المؤسسات المحلية أو المؤسسات الدولية، بعد أن شل وباء "كورونا" المتفشي العمل في تلك المؤسسات. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، مؤكدة أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، خاصة أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل في الصين. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا، كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

الوباء يصل الصحة العالمية لم تسلم منظمة الصحة العالمية من هذا الوباء، حيث أعلنت المنظمة، أمس الثلاثاء، إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا. وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة كريستيان ليندماير، أن الموظفين أتيا إلى المكتب، ثم بعد أن عادا إلى منزليهما شعرا بعوارض الفيروس، مضيفة أنه بعد إجراء الاختبارات والتحاليل